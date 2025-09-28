"Verdächtiger Ring": Liebes-Rätsel um Marcel Hirscher

Marcel Hirscher könnte via Social Media unabsichtlich sein Liebes-Geheimnis gelüftet haben.

Marcel Hirscher hat einen intensiven Sommer hinter sich. Einerseits bastelt er an seinem Comeback, um in der Olympia-Saison für die Niederlande auf Sensations-Medaillen-Jagd zu gehen. Andererseits folgte die Schock-Meldung, dass seine Ski-Firma Van Deer im vergangenen Jahr einen Verlust in Höhe von fast 18 Millionen Euro gemacht hat.

Dennoch dürfte der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger einen ganz besonderen Sommer gehabt haben, zumindest aus privater Sicht. Denn sein letzter Beitrag auf Social Media lässt viele aufmerksame Fans spekulieren und jubeln.

Eigentlich waren es nur weitere Schnappschüsse von seinem intensiven Kraft-Training, allerdings fällt dabei ein ganz besonderes Detail auf, das bislang noch nie zu sehen war. Am Ringfinger der linken Hand funkelt ein nagelneuer Ring, der bei seinen letzten Postings im August noch nicht da war. Für einen Fitness-Ring wirkt das neue Schmuckstück zu schmal und auch bei seinen Rad-Ausfahrten im Hochsommer war Hirschers Hand noch nackt.

Liebesglück vor Weltcup-Start

Gut möglich, dass er in den letzten Tagen, bevor es wieder auf Schnee richtig ernst wird, um die Hand seiner Lucy angehalten hat. Gemeinsame Paarläufe mit der Liebe des 36-jährigen Ski-Superstars gehören der Seltenheit an. Im Sommer besuchten sie gemeinsam ein Konzert in Salzburg und auch in Schladming und bei der Ski-WM wurden die beiden gesehen.

"Verdächtiger Ring", kommentiert ein User unter dem Beitrag, ein anderer fragt direkt, ob Hirscher erneut geheiratet habe. Zur Erinnerung: Von 2018 bis 2021 war er mit Laura Moisl verheiratet. Nach Hirschers ersten Karriereende folgte die Trennung.

Seit vergangenen Sommer gab es die Gerüchte um eine neue Frau. Im vergangenen Weltcup-Winter zeigte er seine Lucy das erste Mal der Öffentlichkeit, nun könnten schon bald die Hochzeitsglocken läuten, sollten die Spekulationen wahr sein.