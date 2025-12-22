Nach 1. Durchgang: Gstrein in Schlagdistanz, Noel vorne weg

Marco Schwarz (+1:23) konnte im 1. Durchgang des Slaloms nicht an seine RTL-Sensation vom Vortag anknüpfen, dafür ist Fabio Gstrein (+0:36) als Vierter noch in Schlagdistanz zum Führenden Clement Noel (FRA/53:30).

Atle Lie McGrath (NOR/+0:09) und Loic Meillard (SUI/+0:26) sind wohl die härtesten Konkurrenten für Noel im zweiten Abschnitt. Die weiteren Österreicher Michael Matt (+0:91), Manuel Feller (+1:53), Joshua Sturm (+1:77), Dominik Raschner (+1:84) und Johannes Strolz (DSQ.) sind fernab der Entscheidung.

++Der 2. Durchgang vom Slalom in Alta Badia ab 13.30 Uhr im OE24-Liveticker!++

"Für das Slalom-Training bleibt nicht viel Zeit. Wenn es so steil ist und so viel Radius drauf ist, muss man sich mehr zutrauen. Das muss ich im 2. Durchgang machen", so Marco Schwarz nach seinem Lauf.