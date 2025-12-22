Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Nach 1. Durchgang: Gstrein in Schlagdistanz, Noel vorne weg
© getty

Alta Badia Slalom

Nach 1. Durchgang: Gstrein in Schlagdistanz, Noel vorne weg

22.12.25, 10:43
Marco Schwarz (+1:23) konnte im 1. Durchgang des Slaloms nicht an seine RTL-Sensation vom Vortag anknüpfen, dafür ist Fabio Gstrein (+0:36) als Vierter noch in Schlagdistanz zum Führenden Clement Noel (FRA/53:30).

Atle Lie McGrath (NOR/+0:09) und Loic Meillard (SUI/+0:26) sind wohl die härtesten Konkurrenten für Noel im zweiten Abschnitt. Die weiteren Österreicher Michael Matt (+0:91), Manuel Feller (+1:53), Joshua Sturm (+1:77), Dominik Raschner (+1:84) und Johannes Strolz (DSQ.) sind fernab der Entscheidung.

Nach 1. Durchgang: Gstrein in Schlagdistanz, Noel vorne weg
© oe24

++Der 2. Durchgang vom Slalom in Alta Badia ab 13.30 Uhr im OE24-Liveticker!++

"Für das Slalom-Training bleibt nicht viel Zeit. Wenn es so steil ist und so viel Radius drauf ist, muss man sich mehr zutrauen. Das muss ich im 2. Durchgang machen", so Marco Schwarz nach seinem Lauf.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports.

