hirscher
© instagram

34 Tage vor Sölden

Hirscher zündet Comeback-Turbo

22.09.25, 11:35 | Aktualisiert: 22.09.25, 13:10
34 Tage vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden nähert sich Marcel Hirscher seiner Renn-Form. Via Instagram lässt uns der Rekord-Weltcupsieger an seinen Trainingsfortschritten teilhaben.

Der Matterhorn-Gletscher über Zermatt. Strahlend blauer Himmel, Traum-Bedingungen. Wir sehen Marcel Hirscher mit Papa Ferdinand am Schlepplift und wie er die ersten Spuren in die frisch präparierte, noch im Schatten liegende, harte Piste zieht. 

Dann wird's offenbar ernst. Der Skistar mit personalisierter Red-Bull-Startnummer ("Marcel Hirscher"), ein Betreuer reicht ihm Karbonschoner für die Unterarme, was auf Stangentraining hindeutet.  

In Topform bei Balanceübungen 

Ein weiteres Videoclip zeigt Marcel beim Koordinationstraining: Auf einem Gymnastikball balancierend jongliert der Comeback-Star (kurze Hose, T-Shirt) drei Bälle. Dabei fällt auf, wie toll der 36-Jährige knapp 11 Monate nach seinem im Training erlittenen Kreuzbandriss schon wieder drauf ist.

Im Hintergrund befindet sich das Headquarter von "The Mountain Studio", Hirschers Outfit-Linie. "Das ist located in Zermatt", erklärt der Neo-Unternehmer, während er uns eine Mini-Führung gibt: "Klein aber fein und ziemlich cool." 

Gut ein Monat bleibt Hirscher noch, um in Topform zu kommen. Sein Renn-Comeback 2.0 startet am 26. Oktober beim Riesentorlauf-Auftakt in Sölden.

