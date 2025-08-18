Ex-Coach von Veith und Hirscher macht jetzt Vonn fit

Für ihren Traum von einer finalen Olympia-Medaille 2026 überlässt Lindsey Vonn (40), die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010, nichts dem Zufall. Neben Aksel Lund Svindal holte die US-Rennläuferin einen Top-Konditrainer aus Österreich ins Team.

Superfit und voller Tatendrang hob Vonn Richtung Übersee-Training ab. Kein Wunder: Wie oe24 in Erfahrung brachte, vertraut die Gewinnerin von 82 Weltcup-Rennen seit geraumer Zeit auf die Dienste von Kondi-Guru Peter Meliessnig.

Der 38-jährige Salzburger lernte sein Handwerk bei Herminator-Fitmacher Heini Bergmüller im Olympiastützpunkt Obertauern, ehe er 2016 als Konditrainer von Anna Veith für Schlagzeilen sorgte: Veith, damals noch Fenninger, bestand auf Meliessnig als Privatbetreuer und hatte deswegen einen Riesen-Streit mit dem ÖSV.

Im Reha-Team von Marcel Hirscher

Danach arbeitete Meliessnig u. a. mit ÖSV-Abfahrts-Ass Vincent Kriechmayr, ehe er zu Red Bull wechselte, wo er u. a. auch Marcel Hirscher bei dessen Reha-Training nach der Knie-Operation im Dezember 2024 unterstützte. Und er bereitete Lindsey Vonn auf den Einstieg ins Schnee-Training für die Olympia-Saison 2025/26 vor.

Wetten, dass Olympiasieger Svindal, der wie berichtet das Ski-Training der besten Abfahrerin aller Zeiten übernimmt, jetzt in Chile mit der fittesten Lindsey Vonn aller Zeiten loslegen kann?