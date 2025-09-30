Alles zu oe24VIP
Ski Alpin
Funkelt da ein Verlobungsring bei Marcel Hirscher?
Ski alpin

Funkelt da ein Verlobungsring bei Marcel Hirscher?

30.09.25, 15:15
Marcel Hirscher sorgt kurz vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden für Aufsehen – und diesmal nicht auf der Piste!

Auf seinem neuesten Social-Media-Posting sticht Fans ein Detail sofort ins Auge: Am Ringfinger des Ski-Superstars funkelt ein nagelneuer Ring. "Verdächtiger Ring", schreibt ein User. Ein anderer fragt direkt: "Hat er wieder geheiratet?" Fakt ist: Bei seinen Posts im Sommer war Hirschers Hand noch frei, jetzt glänzt Schmuck am Finger. Fitness-Gadget? Wohl kaum – zu schmal. Viel wahrscheinlicher: Der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger hat vielleicht um die Hand seiner Lucy angehalten.

Funkelt da ein Verlobungsring bei Marcel Hirscher?
Immer wieder gemeinsame Auftritte

Die 36-Jährige zeigte er erstmals im vergangenen Winter öffentlich, gemeinsame Auftritte gab es seither nur selten. Doch ob bei einem Konzert in Salzburg, in Schladming oder bei der Ski-WM – immer wieder wurde das Paar gesichtet.

Olympia steigt im Februar in Turin

Hirscher war von 2018 bis 2021 mit Laura Moisl verheiratet, nach dem sportlichen Abschied folgte die Trennung. Aktuell kämpft Hirscher weiter an seinem Ski-Comeback für die Niederlande – und die Fans fragen sich: Schafft er bei Olympia in Turin 2026 das Wunder und holt eine Medaille?

