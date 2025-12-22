Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Harfe hilft "Liensi" beim Runterkommen
© gepa

Vor Semmering-Doppel

Harfe hilft "Liensi" beim Runterkommen

22.12.25, 12:58
Teilen

Vor dem Heim-Doppel im Semmering-"Hexenkessel" hat Slalom-Ass Katharina Liensberger ein spezielles Rezept gefunden, um zur Ruhe zu kommen.

Bevor es nach den Feiertagen mit dem Weltcup-Doppel am Semmering wieder richtig stressig wird, hält Technikspezialistin Katharina Liensberger im Kreise ihrer Familie inne. „Es wird eine kurze, aber intensive Weihnachtszeit, und ich freue mich aber schon darauf“, so „Liensi“, die am Heiligen Abend auch ihr Lieblingsinstrument auspacken wird: „Die Harfe ist gerade zu Weihnachten ein sehr passendes Instrument. Mir tut es extrem gut, um zur Ruhe zu kommen und die besinnlichen Traditionen mit der Familie zu leben.“

Liensberger noch nicht am Podest

Schon wenige Stunden nach der Bescherung startet der Countdown für die Heimrennen am Semmering: Samstag (10/13 Uhr) und Sonntag (14.15/17.45) stehen am „Zauberberg“ RTL und Slalom am Programm.
Zwei Chancen für Liensberger, nach einem durchwachsenen Saisonstart in die Spur zu finden. Im Riesentorlauf hat die Vorarlbergerin bisher nur ein Top-10-Ergebnis (Zehnte in Copper Mt.) zu Buche stehen.

In ihrer „besseren“ Disziplin Slalom reichte es in Copper immerhin für Platz 6. „Da habe ich gesehen, dass der Speed passt“, so Liensberger, die in Colorado als Dritte nach dem 1. Durchgang auf Podestkurs gelegen war. „Ich muss nur zwei Läufe ins Ziel bringen.“ Das gelang ihr auch zuletzt in Courchevel (Out im 1. Lauf) nicht ...

Shiffrin 2025/26 im Slalom unbesiegt 

Während im Riesentorlauf alles möglich scheint, scheint die einzige Frage im Slalom, wer „Best of the Rest“ hinter US-Überfliegerin Mikaela Shiffrin sein wird: Die US-Rekordsiegerin gewann alle bisherigen fünf Slalom-Entscheidungen dieser Saison.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden