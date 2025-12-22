Harfe hilft "Liensi" beim Runterkommen

Vor dem Heim-Doppel im Semmering-"Hexenkessel" hat Slalom-Ass Katharina Liensberger ein spezielles Rezept gefunden, um zur Ruhe zu kommen.

Bevor es nach den Feiertagen mit dem Weltcup-Doppel am Semmering wieder richtig stressig wird, hält Technikspezialistin Katharina Liensberger im Kreise ihrer Familie inne. „Es wird eine kurze, aber intensive Weihnachtszeit, und ich freue mich aber schon darauf“, so „Liensi“, die am Heiligen Abend auch ihr Lieblingsinstrument auspacken wird: „Die Harfe ist gerade zu Weihnachten ein sehr passendes Instrument. Mir tut es extrem gut, um zur Ruhe zu kommen und die besinnlichen Traditionen mit der Familie zu leben.“

Liensberger noch nicht am Podest

Schon wenige Stunden nach der Bescherung startet der Countdown für die Heimrennen am Semmering: Samstag (10/13 Uhr) und Sonntag (14.15/17.45) stehen am „Zauberberg“ RTL und Slalom am Programm.

Zwei Chancen für Liensberger, nach einem durchwachsenen Saisonstart in die Spur zu finden. Im Riesentorlauf hat die Vorarlbergerin bisher nur ein Top-10-Ergebnis (Zehnte in Copper Mt.) zu Buche stehen.

In ihrer „besseren“ Disziplin Slalom reichte es in Copper immerhin für Platz 6. „Da habe ich gesehen, dass der Speed passt“, so Liensberger, die in Colorado als Dritte nach dem 1. Durchgang auf Podestkurs gelegen war. „Ich muss nur zwei Läufe ins Ziel bringen.“ Das gelang ihr auch zuletzt in Courchevel (Out im 1. Lauf) nicht ...

Shiffrin 2025/26 im Slalom unbesiegt

Während im Riesentorlauf alles möglich scheint, scheint die einzige Frage im Slalom, wer „Best of the Rest“ hinter US-Überfliegerin Mikaela Shiffrin sein wird: Die US-Rekordsiegerin gewann alle bisherigen fünf Slalom-Entscheidungen dieser Saison.