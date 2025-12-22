Guardiola droht: Deshalb könnten Haaland & Co. aus Kader fliegen

Bevor ManCity in die Vorbereitung auf das Premier-League-Spiel gegen Nottingham Forest (Samstag, 13.30 Uhr) startet, gibt's für Erling Haaland & Co. ein paar Tage frei. Mit strengen Auflagen.

City-Coach Pep Guardiola hat Profis mit einer Warnung in den dreitägigen Weihnachts-Kurzurlaub geschickt. Die Kicker sollten sich beim Festessen zurückhalten, ansonsten drohe Ungemach.

Nach Weihnachten wird jeder Spieler gewogen

"Sie kommen am 25. zurück, dann wird jeder gewogen. Wenn jemand mit drei Kilo mehr erscheint, wird er nicht nach Nottingham mitfahren", drohte Guardiola. Das gilt wohl auch für Erling Haaland. Der Superstar muss aufpassen, dass er über die Feiertage nicht über die Strenge schlägt.

Unlängst postete der Goalgetter, der laut eigenen Angaben täglich 6.000 Kalorien zu sich nimmt, ein Foto mit Riesensteak, mit dem er einen Doppelpack feierte. In regulären Wochen mit zwei Matches und zwei Trainings am Tag kann er sich bei einer Körpergröße von 195 Zentimeter rund 90 Kilo schwere Norweger eine entsprechende Kalorienzufuhr leisten, ohne zuzunehmen. Aber wehe, wenn es sich drei Tage gut gehen lässt ...

Guardiola, der für sein strenges Regime in puncto Ernährung und Fitness bekannt ist, riet seinen Profis aber auch, für kurze Zeit Abstand zum hektischen Premier-League-Treiben zu gewinnen. "Sie sollen zu ihren Familien gehen und Fußball vergessen. Es ist hart für sie, jeden Tag ihren Trainer zu sehen", erklärte Guardiola. Seine Truppe liegt derzeit zwei Punkte hinter Arsenal auf Platz zwei.