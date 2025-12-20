Das machen richtig glückliche Menschen am Wochenende

Für viele Menschen ist das Wochenende der ersehnte Ausgleich zum stressigen Alltag. Trotzdem fühlen sich nicht wenige schon am Montagmorgen erschöpft – als hätten sie kaum Pause gehabt. Eine Glücksforscherin hat den üblen Verdacht, woran das liegen könnte.

Laut der Glücksforscherin und Autorin Cassie Holmes liegt das Problem meist nicht an zu wenig Freizeit, sondern daran, wie diese genutzt wird. Holmes hat untersucht, welche Routinen zufriedene Menschen am Wochenende pflegen – und wie sich diese Gewohnheiten leicht in den eigenen Alltag integrieren lassen. Das Ergebnis: Wer seine freien Tage bewusst gestaltet, startet spürbar erholter und motivierter in die neue Woche.

1. Planung mit Maß – Platz für Spontanes lassen

Ein komplett verplantes Wochenende kann schnell stressen, völlige Planlosigkeit hingegen frustrieren. Zufriedene Menschen entscheiden sich für einen Mittelweg: ein bis zwei fixe Termine – etwa ein Treffen mit Freunden oder ein Ausflug – und ansonsten bewusst offene Zeitfenster. So entsteht Raum für spontane Ideen und echte Erholung.

2. Digitale Pausen einlegen

Ständige Erreichbarkeit kostet Energie. Glückliche Menschen legen Handy, Laptop und Social Media gezielt beiseite. Schon ein Vormittag ohne digitale Ablenkung kann helfen, den Kopf freizubekommen und zur Ruhe zu kommen.

3. Gesellschaft bewusst wählen

Nicht jeder soziale Kontakt tut gut. Wer zufrieden durchs Wochenende geht, verbringt Zeit mit Menschen, die Energie geben statt nehmen. Dabei zählt Qualität mehr als Quantität – wenige, positive Begegnungen wirken oft nachhaltiger als viele oberflächliche.

4. Kleine Rituale für mehr Wohlbefinden

Wiederkehrende Rituale geben Struktur und schaffen Entspannungsmomente. Ob Ausschlafen, ein ausgedehntes Frühstück, Lieblingsmusik oder das Aufschreiben von Gedanken – diese kleinen Gewohnheiten helfen, das Wochenende bewusst zu genießen.

5. Bewegung, die Freude macht

Körperliche Aktivität baut Stress ab und klärt den Kopf – vorausgesetzt, sie macht Spaß. Ob Yoga, Tanzen oder ein Spaziergang im Grünen: Nicht Leistung zählt, sondern das gute Gefühl danach.

6. Positiver Wochenabschluss

Viele zufriedene Menschen nutzen den Sonntagabend für einen bewussten Abschluss. Drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist, lenkt den Fokus auf das Positive und erleichtert den mentalen Übergang in die neue Woche.