Trainer-Überraschung rund um Manuel Neuer

Anika Neuer, Ehefrau des Fußball-Stars Manuel Neuer, hat jetzt ihren Traumjob als Pilates-Trainerin gestartet. In einem exklusiven Studio am Tegernsee unterrichtete sie ihre erste Reformer-Pilates-Klasse – und ist begeistert von ihrem neuen Job.

Anika Neuer, die früher selbst im „Josef P.“-Pilates-Studio in Tegernsee trainierte, macht aus ihrem Hobby jetzt einen Beruf, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Schwarz-Weiß-Foto

Diese Woche gab sie ihren Einstand als Trainerin und unterrichtete ihre erste Reformer-Pilates-Stunde. Auf Instagram teilte sie stolz ein Schwarz-Weiß-Foto von ihrem „First Class“-Moment im Studio und zeigte damit ihre Begeisterung für die neue Herausforderung.

Ihre Leidenschaft

Der Reformer-Pilates-Trend hat gerade Hochkonjunktur – eine Methode, die den Körper stärkt, dehnt und formt. Anika Neuer hat sich dazu entschieden, ihre Leidenschaft für Sport und Bewegung mit ihrer neuen beruflichen Tätigkeit zu verbinden.

"Nicht als das Ende"

Für die junge Mutter, die mit ihrem Ehemann Manuel und ihrem Sohn Luca in der Nähe des Tegernsees lebt, bietet dieser Job die perfekte Balance zwischen Familie und Beruf. Es ist der erste Schritt zurück in den Joballtag, nachdem sie sich eine Auszeit vom Profisport genommen hatte. Im Mai hatte Anika bekanntgegeben, dass sie sich vorübergehend aus dem Handball zurückzieht, um sich ganz ihrem Sohn zu widmen. „Ich sehe die Pause nicht als das Ende meiner Handballkarriere an“, sagte sie damals, „ich möchte einfach mehr Zeit für meinen Sohn haben.“

Hochzeit 2023

Anika Neuer, die aus der fränkischen Gemeinde Spardorf stammt, kommt aus einer erfolgreichen Familie: Ihr Vater Carsten ist Anwalt und Immobilienentwickler, während ihr Ehemann Manuel als einer der besten Torhüter der Welt zu den Fußball-Millionären zählt.

Das Paar hat im Sommer 2025 in Südtirol gefeiert und ist seit November 2023 standesamtlich verheiratet.