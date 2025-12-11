Alles zu oe24VIP
Mark Mateschitz eröffnet neues Hauptquartier von RB Leipzig
© RedBull

Prachtbau

Mark Mateschitz eröffnet neues Hauptquartier von RB Leipzig

11.12.25, 13:24
Teilen

Vor den Augen des RB-Erben läutet der deutsche Bundesligist eine neue Ära ein. 

RB Leipzig hat am Mittwoch offiziell seine neue Geschäftsstelle am Arenablick 1 eröffnet – ein hochmodernes, nachhaltiges Gebäude für bis zu 300 Mitarbeiter. Zwei Wochen nach dem Einzug folgte nun der große Festakt – mit dabei auch Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz, der sich das neue RBL-Hauptquartier persönlich ansah.

Mark Mateschitz eröffnet neues Hauptquartier von RB Leipzig
© RedBull

Vor 600 Gästen, unter ihnen auch die ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald, lobte Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff das neue Zentrum als „eine Geschäftsstelle, die unter Bundesliga-Klubs ihresgleichen sucht“. Er  betonte: „Wir wollen wieder unter die Top 10 in Europa – diese Infrastruktur ist ein klarer Schritt dahin.“

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer würdigte den Neubau als „echtes Statement“ und hob die harte Arbeit des Vereins hervor. Der 14.500-Quadratmeter-Komplex vereint erstmals alle zentralen Bereiche an einem Ort – direkt zwischen Red Bull Arena und Trainingszentrum. Von der Grundsteinlegung 2023 bis zur Fertigstellung 2025 vergingen nur zweieinhalb Jahre. RB Leipzig: neues Hauptquartier, neue Ansprüche, neuer Push. Da werden sogar die Bayern neidisch!

