Mark Mateschitz eröffnet neues Hauptquartier von RB Leipzig

Vor den Augen des RB-Erben läutet der deutsche Bundesligist eine neue Ära ein.

RB Leipzig hat am Mittwoch offiziell seine neue Geschäftsstelle am Arenablick 1 eröffnet – ein hochmodernes, nachhaltiges Gebäude für bis zu 300 Mitarbeiter. Zwei Wochen nach dem Einzug folgte nun der große Festakt – mit dabei auch Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz, der sich das neue RBL-Hauptquartier persönlich ansah.

© RedBull

Vor 600 Gästen, unter ihnen auch die ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald, lobte Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff das neue Zentrum als „eine Geschäftsstelle, die unter Bundesliga-Klubs ihresgleichen sucht“. Er betonte: „Wir wollen wieder unter die Top 10 in Europa – diese Infrastruktur ist ein klarer Schritt dahin.“

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer würdigte den Neubau als „echtes Statement“ und hob die harte Arbeit des Vereins hervor. Der 14.500-Quadratmeter-Komplex vereint erstmals alle zentralen Bereiche an einem Ort – direkt zwischen Red Bull Arena und Trainingszentrum. Von der Grundsteinlegung 2023 bis zur Fertigstellung 2025 vergingen nur zweieinhalb Jahre. RB Leipzig: neues Hauptquartier, neue Ansprüche, neuer Push. Da werden sogar die Bayern neidisch!