Pöltl-Siegesserie in der NBA gerissen, aber starke Leistung
Nah am Triple-Double

Pöltl-Siegesserie in der NBA gerissen, aber starke Leistung

30.11.25, 07:28
Die Siegesserie der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) ist am Samstag (Ortszeit) zu Ende gegangen.  

Nach neun Erfolgen hintereinander mussten sich die Kanadier bei den Charlotte Hornets 111:118 n.V. geschlagen geben. Jakob Pöltl war mit acht Punkten, elf Rebounds und neun Assists nahe an seinem ersten Karriere-Triple-Double. Bei den Vorlagen stellte er eine persönliche Bestleistung ein. Hinzu kamen zwei Steals und ein Block in 32:32 Minuten Spielzeit.

Bei Stand von 100:88 Mitte des Schlussviertels schienen die Raptors auf dem Weg zum zehnten Sieg in Serie, blieben dann jedoch fünf Minuten ohne Score. Die Gastgeber glichen aus und hatten in der Verlängerung mit 14:7 klar den längeren Atem. Sein Team hätte den Faden "nicht mehr wiedergefunden", sagte Pöltl. "Wir werden versuchen, einen neuen zu starten", meinte er nach dem zu Ende gegangenen Streak. Scottie Barnes war mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer der Kanadier, die bereits am Sonntag bei den New York Knicks wieder im Einsatz sind.

Antetokounmpo übertraf Marke von 21.000 Punkten

Die Milwaukee Bucks beendeten mit einem 116:99 gegen die Brooklyn Nets eine Negativserie mit sieben Niederlagen. Giannis Antetokounmpo übertraf mit 29 Zählern die Marke von 21.000 Punkten in der NBA. Die Denver Nuggets verwerteten beim 130:112 auswärts gegen die Phoenix Suns 22 von 38 (57,9 Prozent) Distanzwürfen. Allein Tim Hardaway Jr. war sieben Mal erfolgreich. Nikola Jokic führte die Franchise aus Colorado mit 26 Zählern an. Die Detroit Pistons, Leader der Eastern Conference, gewannen nach zuletzt zwei Pleiten 138:135 bei Miami Heat. Cade Cunningham zeichnete für 29 Zähler verantwortlich.

