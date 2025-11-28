Adventkranz-Überraschung für politische Gegner

Die Adventkranzkerzen wurden farblich nicht an die Parteifarben angepasst.

OÖ. Es ist eine liebgewonnene Tradition: Rechtzeitig bevor am Sonntag die erste Kerze entzündet wird, überraschte OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger seine Amtskollegen der anderen Parteien im Rahmen eines vorweihnachtlichen Austauschs mit einem Adventkranz – so auch SPÖ-Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger.

„Gerade in der oft so hektischen Vorweihnachtszeit ist es wichtig, auch einmal kurz innezuhalten und das Miteinander verstärkt in den Mittelpunkt zu rücken. Gerade der Advent ist die richtige Zeit, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen.“, betont Hiegelsberger und ergänzt: „Der Kranz verbindet uns mit Traditionen und erinnert an unsere Verantwortung für kommende Generationen.“