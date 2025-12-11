Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Schweizer Verletzungsfluch: Nächster schwerer Trainings-Sturz
© APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

St. Moritz

Schweizer Verletzungsfluch: Nächster schwerer Trainings-Sturz

11.12.25, 13:34
Die zweifache Kombinations-Olympiasiegerin Michelle Gisin ist am Donnerstag im zweiten Training für die alpine Weltcup-Abfahrten in St. Moritz schwer gestürzt. Zur Abklärung ihrer Verletzungen wurde die 32-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Gisin hatte es die Skier verschnitten, sie war ungebremst in die Sicherheitsnetze gerutscht. Die unmittelbar darauf gestartete, am Vortag vorangelegene US-Amerikanerin Lindsey Vonn musste daraufhin ihre Fahrt abbrechen.

Schweizer Verletzungsfluch: Nächster schwerer Trainings-Sturz
© APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Mit Gisins Sturz setzte sich das Verletzungspech der Eidgenossinnen fort. Lara Gut-Behrami fällt wegen einer schweren Knieverletzung für die gesamte Saison aus und Corinne Suter aufgrund in der vergangenen Woche ebenso in St. Moritz erlittenen Blessuren - einem Muskelfaserriss im linken Unterschenkel sowie eine Prellung im linken Kniegelenk - für rund einen Monat.

Im von schlechter Sicht beeinträchtigten und daher im Vergleich zum Vortag rund zwei Sekunden langsameren Training setzte mit Joana Hählen mit der Startnummer 56 aber eine andere Schweizerin die Bestzeit. Beste Österreicherin bei ihrem Comeback-Wochenende nach Unterschenkelbruch war die Vorarlbergerin Nina Ortlieb als Neunte 0,48 Sek. zurück, unmittelbar direkt dahinter folgte unerwartet Anna Schilcher als zweitbeste ÖSV-Läuferin (+0,63). Es folgten aus ÖSV-Sicht Christina Ager (12./+0,79), Mirjam Puchner (17./+0,96) und Cornelia Hütter (18./+0,97).

