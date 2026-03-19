Salzburg-Testspiel: Fans gehen auf Barrikaden

Ende März geht es an die nächste Länderspielpause - Österreich testet gegen Ghana (27.3.) und Südkorea (31.3.) - und in dieser Zeit hat Red Bull Salzburg ein Testspiel geplant. Doch nun protestieren die Fans und wollen eine Absage erzwingen.

Am 26. März um 14 Uhr ist ein nicht-öffentliches Testspiel in Wals-Siezenheim gegen den deutschen Zweitligisten Greuther Fürth angesetzt, um die Nicht-Nationalspieler fit zu halten.

Sehr zum Unmut der Kleeblatt-Fans, immerhin ist Red Bull in Deutschland alles andere als beliebt. Deren Ultras haben via einem Transparent zur Absage aufgefordert: "Keine Akzeptanz für Red Bull – Testspiel gegen Salzburg absagen!"

Protest "am Getränkestand und darüber hinaus"

Zudem wurde von der Nordtribüne auch eine Stellungnahme veröffentlicht: "Das Modell RB samt der vielen weiteren Konstrukte bleibt daher grundlegend zu verurteilen und eine Zusammenarbeit mit dem Brausekonzern in jeglicher Hinsicht abzulehnen. Egal ob am Getränkestand oder darüber hinaus. Somit fordern wir an dieser Stelle die Verantwortlichen der SpVgg Fürth dazu auf, das kommende Testspiel gegen Red Bull Salzburg mit sofortiger Wirkung abzusagen."

Genützt hat der Protest aber wohl nichts, denn laut "NN.de" ist Fürth gewillt den Test weiterhin durchzuführen.