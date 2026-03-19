Transfer-Knaller: Top-Klub mit erstem Angebot für Bayern-Star

Der italienische Gigant AC Mailand hat Leon Goretzka ein erstes Vertragsangebot vorgelegt.

Laut der "Gazzetta dello Sport" bietet der siebenfache Champions-League-Sieger Leon Goretzka (31) einen Dreijahresvertrag. Das Arbeitspapier vom Mittelfeldmotor läuft im Sommer aus und könnte somit ablösefrei den FC Bayern München verlassen.

In Italien gibt es derzeit ein Wettbieten um den 31-Jährigen. Neben AC Mailand ist auch Juventus Turin an ihm interessiert. Massimiliano Allegri, Trainer von AC Mailand, will unbedingt den DFB-Star haben. Um den Transfer umzusetzen, bieten die Rossoneri Goretzka ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro plus Boni.

Ende Jänner bestätigte der Bayern-Sportdirektor Christoph Freund nach acht Jahren den Abschied von Goretzka. Seitdem gibt es mehrere Interessenten. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sind neben den beiden italienischen Top-Klubs auch Galatasaray Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien an ihm dran. Auch Arsenal hat Interesse an dem 31-Jährigen bekundet.