Transfer-Knaller: Top-Klub mit erstem Angebot für Bayern-Star

Der italienische Gigant AC Mailand hat Leon Goretzka ein erstes Vertragsangebot vorgelegt.
Laut der "Gazzetta dello Sport" bietet der siebenfache Champions-League-Sieger Leon Goretzka (31) einen Dreijahresvertrag. Das Arbeitspapier vom Mittelfeldmotor läuft im Sommer aus und könnte somit ablösefrei den FC Bayern München verlassen.
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In Italien gibt es derzeit ein Wettbieten um den 31-Jährigen. Neben AC Mailand ist auch Juventus Turin an ihm interessiert. Massimiliano Allegri, Trainer von AC Mailand, will unbedingt den DFB-Star haben. Um den Transfer umzusetzen, bieten die Rossoneri Goretzka ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro plus Boni.
Ende Jänner bestätigte der Bayern-Sportdirektor Christoph Freund nach acht Jahren den Abschied von Goretzka. Seitdem gibt es mehrere Interessenten. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sind neben den beiden italienischen Top-Klubs auch Galatasaray Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien an ihm dran. Auch Arsenal hat Interesse an dem 31-Jährigen bekundet.