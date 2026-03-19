Bereits Kontakt: Hütter soll Topklub aus Krise retten

Seit seinem Rauswurf bei der AS Monaco im Oktober ist Adi Hütter ohne Verein, an Gerüchten um seinen neuen Job mangelt es aber nicht. Nun wird es aber ernst, denn ein Premier-League-Gigant soll bereits Kontakt mit dem Vorarlberger aufgenommen haben.

Seit seinem Weggang von Red Bull Salzburg im Sommer 2015 ist Hütter ausschließlich im Ausland unterwegs. Von der Schweiz (Young Boys) ging es nach Deutschland (Frankfurt und Gladbach) und zuletzt eben ins Fürstentum Monaco.

Geht es nach dem Transferinsider Rudy Galetti, hat sich Tottenham nach dem 56-Jährigen informiert. Sollten sich die Spurs von Igor Tudor trennen, wäre Hütter einer der Wunschkandidaten auf die Nachfolge.

Hütter: Jetzt oder im Sommer?

Und das, egal ob sie demnächst oder erst im Sommer den Trainer wechseln. Aktuell befinden sich die Lilywhites, eigentlich ein Teil der "Top Six" in England, auf dem 16. Platz und nur einem Punkt vor West Ham auf den Abstiegsrängen.

Mit einem späten Unentschieden gegen Liverpool (1:1) und dem (unwichtigen) Sieg gegen Atletico Madrid in der Königsklasse (3:2, aber mit 5:7 ausgeschieden) tankten die Spurs zuletzt wieder Selbstvertrauen, noch ist eine Entscheidung um Tudor nicht gefallen. Die vier Spiele davor verlor der Interimtrainer allesamt deutlich.