Königsklassen-Sieger: Zu diesem Klub muss Kühbauer

Dietmar Kühbauer spielt mit dem LASK den österreichischen Fußball im Schnelldurchgang durch, wie es scheint. Noch ist das Double nicht fix, doch bereits jetzt wird über seinen nächsten Schritt gemunkelt.

Champions-League-Sieger Didi Hamann hat für seinen Namensvetter einen ganz besonderen Verein im Sinn. Der Sky-Experte war bei "Sport und Talk im Hangar-7" zu Gast und sprach dabei auch über Kühbauer.

Von Didi zu Didi war der Tipp aber nicht der Liverpool FC, bei dem Hamann sieben Jahre spielte und den Kühbauer erst kürzlich als seine Wunsch-Destination nannte, sondern ein Bundesliga-Klub: "Eintracht Frankfurt, die haben gute Erfahrungen gemacht mit Oliver Glasner und Adi Hütter."

ARCHIV - 16.09.2016, Nordrhein-Westfalen, Köln: Fußball: Bundesliga, 1. FC Köln - SC Freiburg, 3. Spieltag am 16.09.2016 im RheinEnergieStadion in Köln. (zu dpa: «Nach WM-Aus: Hamann fordert Flick-Rauswurf») Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Rolf Vennenbernd/dpa

Hütter war von 2018 bis 2021 ganze 141 Mal an der Seitenlinie der SGE, sein Nachfolger Glasner brachte es nur auf 97 Partien, dafür mit dem Europa-League-Sieg auf den ersten internationalen Titel der Adler.

Englisch-Unterricht bei Johnny Ertl

Johnny Ertl, der ebenfalls zu Gast war, riet seinem Landsmann ebenfalls den Sprung ins Nachbarland: "Deutschland wäre der nächste Schritt, aber ich würde nicht ausschließen, dass er in ein anderes Land geht." Ob der langjährige England-Legionär Insiderwissen hat? Nicht direkt, dennoch betonte der Experte von Puls4 und Canal+, dass er Kühbauer über sein Programm "Goals and Vision" bereits Englisch-Unterricht gegeben hat.

Noch muss der LASK am letzten Spieltag die Meisterschaft erst einmal fixieren, immerhin kann Titelverteidiger Sturm Graz noch an ihnen vorbeiziehen. Liefert der 55-Jährige aber das zweite Double seit 1965, wird es an Angeboten aus dem Ausland nicht mangeln.