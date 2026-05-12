Jetzt ging's schnell: Salzburg-Juwel vor Absprung

Bei Joane Gadou geht es hin und her, beide Parteien verhandeln scharf. Am Montag war noch die Rede von harten Verhandlungen und hoher Ablöse, am Dienstag verabschiedete sich der 19-Jährige bereits und auf eine niedrigere Summe wurde sich geeinigt.

Die "Bild" berichtete von über 30 Millionen, die für den Franzosen fällig werden könnten. Nun berichtete "Sky" von einer Einigung mit Borussia Dortmund. Ein Abgang dürfte auf jeden Fall kurz bevorstehen, denn Gadou selbst sagte auf Social Media bereits "au revoir". Genauer gesagt postete er "Danke" und "Merci".

Salzburg selbst bezahlte für den damals 17-Jährigen bereits zehn Millionen Euro, diese Summe können sie zwei Jahre später circa verdoppeln. 19,5 Mio. Euro sind wohl der Sockelbetrag, darüber hinaus bestehen Bonuszahlungen von 4,5 Mio. Euro und noch eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

Langfristiger Vertrag in Dortmund

Der Medizincheck beim BVB ist noch ausständig, der Vertrag bis 2031 ist aber bereits unterzeichnet. Die Schwarz-Gelben scouteten den Innenverteidiger schon länger, diese Saison wurde er als reif genug empfunden. Da stört es den Bundesliga-Giganten auch nicht, dass Gadou seit März aus der Startelf der Bullen geflogen ist.

Nach 58 Pflichtspielen für Salzburg geht die gemeinsame Zeit also auseinander. "Ein Kapitel geht zu Ende, aber alles, was ich hier gelernt habe, wird mich für den Rest meiner Karriere und meines Lebens begleiten", so der 19-Jährige.