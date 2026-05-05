Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Red Bull Salzburg
40 Millionen Euro! Salzburg-Duo vor Absprung
© GEPA

Zum BVB

40 Millionen Euro! Salzburg-Duo vor Absprung

05.05.26, 17:22
Teilen

Red Bull Salzburg für die eigenen Verhältnisse eine unterwältigende Saison, die Spieler sind aber dennoch äußerst begehrt. Gleich zwei Gerüchte um Sommer-Abgänge kursieren aktuell, beide Spieler sollen für rund 20 Millionen Euro den Verein verlassen.

Jannik Schuster eroberte in dieser Spielzeit seinen Platz in der ersten Elf der Salzburger, weshalb sich der 19-Jährige nun umgehend für einen Wechsel ins Ausland in Stellung brachte.

Und der geborene Tiroler darf sich womöglich auf eine ganz besondere Liga freuen. Denn wie Fabrizio Romano postete, soll Premier-League-Klub Brentford kurz vor einer Verpflichtung stehen. Eine mündliche Einigung besteht wohl bereits, 20 Millionen Euro sind die fällige Ablöse.

Verdopplung der Ablösesumme

Mit etwas Glück spielt der Sohn von Skisprung-Coach Werner Schuster und Bruder von ÖSV-Adler Jonas Schuster nächste Saison sogar international, denn die "Bees" sitzen aktuell auf Platz sieben und wären damit in der Conference League.

Ein weiterer Bulle darf aber sogar auf die Königsklasse hoffen. Denn wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, zieht es ein anderes Innenverteidiger-Juwel zu Borussia Dortmund in die Bundesliga: Joane Gadou. Auch hier fließen wohl 20 Mio. Euro - inklusive Weiterverkaufsbeteiligung.

Im Gegensatz zu Schuster fällt der Gewinn beim Franzosen etwas geringer aus, denn dieser kam nicht aus der eigenen Jugend. Bereits zehn Mio. Euro gingen vor zwei Jahren an PSG. Eine Verdopplung dieser Summe ist durchaus bemerkenswert, immerhin verlor der 19-Jährige seinen Stammplatz in dieser Saison. Das Interesse des BVB zieht sich nun aber schon länger.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen