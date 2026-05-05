40 Millionen Euro! Salzburg-Duo vor Absprung

Red Bull Salzburg für die eigenen Verhältnisse eine unterwältigende Saison, die Spieler sind aber dennoch äußerst begehrt. Gleich zwei Gerüchte um Sommer-Abgänge kursieren aktuell, beide Spieler sollen für rund 20 Millionen Euro den Verein verlassen.

Jannik Schuster eroberte in dieser Spielzeit seinen Platz in der ersten Elf der Salzburger, weshalb sich der 19-Jährige nun umgehend für einen Wechsel ins Ausland in Stellung brachte.

Und der geborene Tiroler darf sich womöglich auf eine ganz besondere Liga freuen. Denn wie Fabrizio Romano postete, soll Premier-League-Klub Brentford kurz vor einer Verpflichtung stehen. Eine mündliche Einigung besteht wohl bereits, 20 Millionen Euro sind die fällige Ablöse.

Verdopplung der Ablösesumme

Mit etwas Glück spielt der Sohn von Skisprung-Coach Werner Schuster und Bruder von ÖSV-Adler Jonas Schuster nächste Saison sogar international, denn die "Bees" sitzen aktuell auf Platz sieben und wären damit in der Conference League.

Ein weiterer Bulle darf aber sogar auf die Königsklasse hoffen. Denn wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, zieht es ein anderes Innenverteidiger-Juwel zu Borussia Dortmund in die Bundesliga: Joane Gadou. Auch hier fließen wohl 20 Mio. Euro - inklusive Weiterverkaufsbeteiligung.

Im Gegensatz zu Schuster fällt der Gewinn beim Franzosen etwas geringer aus, denn dieser kam nicht aus der eigenen Jugend. Bereits zehn Mio. Euro gingen vor zwei Jahren an PSG. Eine Verdopplung dieser Summe ist durchaus bemerkenswert, immerhin verlor der 19-Jährige seinen Stammplatz in dieser Saison. Das Interesse des BVB zieht sich nun aber schon länger.