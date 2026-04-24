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René Mähr und Simon Rutar  
© Cecilia Capri

Bessere Insights

Wiener Startup Synfia.ai macht aus Umfragen echte Gespräche

24.04.26, 11:21
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KI-geführte Sprachdialoge ersetzen starre Fragebögen und liefern Einblicke in Echtzeit. 

Fragebögen gehören seit Jahren zum Standard in Unternehmen. Doch sie stoßen schnell an ihre Grenzen. Rücklaufquoten sind gering, Antworten bleiben meist oberflächlich und wertvolle Einblicke gehen verloren. Gleichzeitig liefern persönliche Interviews zwar tiefere Erkenntnisse, sind jedoch aufwendig, teuer und kaum skalierbar.
Genau hier setzt das Wiener KI-Startup Synfia.ai an – mit einer neuen Kategorie von KI-gestützten Dialogbefragungen. Die Plattform verwandelt klassische Befragungen in natürliche Sprachdialoge mit künstlicher Intelligenz und übersetzt die Ergebnisse direkt in konkrete, nutzbare Erkenntnisse für Unternehmen.

Synfia Analytics

Synfia Analytics

© Synfia

Statt Formulare auszufüllen, sprechen Kunden, Nutzer oder Mitarbeitende – etwa im Rahmen eines Kundenfeedback-Prozesses oder einer Mitarbeiterbefragung – direkt mit einer KI. Diese hört zu, stellt gezielte Rückfragen und reagiert dynamisch auf Antworten, wie in einem echten Gespräch. Das Ergebnis sind deutlich tiefere Einblicke bei gleichzeitig hoher Skalierbarkeit.

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