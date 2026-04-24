Senkrechtstart für Mobilfunkanbieter Hörbi: Mehr als jede vierte Portierung geht an den schlauen Vogel

Überflieger Hörbi gräbt Diskont-Platzhirschen das Wasser ab und übernimmt Platz 1 beim Tarifwechsel mit Rufnummernmitnahme

Zeitlich befristetes Startangebot gilt noch bis 4. Mai: 7,49 Euro für 200 GB und 5G-Power oder 4,99 Euro für 60 GB

Bis zu 89 Euro an jährlicher Ersparnis mit Hörbi-Tarifen im Vergleich zu durchschnittlichen Diskontangeboten – ohne Preiserhöhung oder Indexierung

Der neue Mobilfunkanbieter Hörbi verzeichnet nach einem sensationellen Marktstart auch acht Wochen später eine enorme Nachfrage. Gemäß aktueller Portierungsdaten wechselte im ersten Monat mehr als jede:r vierte Mobilfunk-Kund:in mit Rufnummernmitnahme in Österreich zu Hörbi. Damit beweist der schlaue Vogel, dass die Zeit für einen unkomplizierten Mobilfunktarif im Abo-Modell längst reif war. Das Knaller-Startangebot ab 4,99 Euro ist noch bis 4. Mai 2026 auf www.hoerbi.at verfügbar.

Hörbi selbst meint dazu: „Bei meiner Landung habe ich versprochen, den Mobilfunkmarkt auf den Kopf zu stellen. Und das ist uns auch gelungen: Zu keinem anderen Anbieter sind in den ersten Wochen so viele Kund:innen gewechselt wie zu Hörbi. Wir haben aus dem Stand sogar die drei großen Netzbetreiber und die Diskonter überholt. Da wird selbst die Konkurrenz gelb vor Neid.“

Überragender Start: Nachfrage weit über Plan

Die Zahl der bisherigen Aktivierungen liegt deutlich über internen Prognosen – insbesondere bei preisbewussten Nutzer:innen, Familien und datenaffinen Kund:innen. „Wir sind überwältigt vom Zuspruch“, heißt es aus dem Hörbi-Team. „Dass unser Startangebot so stark angenommen wird, bestätigt unseren Ansatz: hervorragendes Netz, 5G-Power und faire Preise – ohne Schnickschnack.“

Begeisterte Kund:innen: Endlich kein Tarif-Dschungel mehr

Nutzer:innen heben neben dem günstigen Preis besonders die hohen Downloadgeschwindigkeiten im 5G-Netz, die unkomplizierte Anmeldung sowie das klare, transparente Tarifmodell hervor.

„Webseiten erscheinen in Echtzeit. So arg schnell hätte ich mir 5G niemals vorgestellt.“

Michael, 34, Graz

„Endlich ein Tarif, den ich verstehe – und der noch dazu günstiger ist als mein alter.“

Sandra, 42, Wien

„Ich bin von einem Diskonter zu Hörbi gewechselt und spare trotzdem – das hätte ich so nicht erwartet.“

Thomas, 29, Linz

Deutliches Sparpotenzial – auch für Kund:innen von Diskontanbietern

Ein zentrales Erfolgsargument von Hörbi ist das nachhaltige Sparpotenzial: Während Kund:innen von Diskontanbietern bislang durchschnittlich 9,90 Euro für einen 4G-Tarif mit 60 GB bezahlen, gibt es Hörbi 60 noch bis 4. Mai um 4,99 Euro. Das ermöglicht eine jährliche Ersparnis von knapp 59 Euro oder rund 50 Prozent. Beim Startangebot des 5G-Tarifs Hörbi 200 liegt die jährliche Ersparnis im Vergleich zum Durchschnittspreis der Konkurrenz sogar bei fast 89 Euro. Der Clou an dem Angebot: Der Tarif gilt ein Kundenleben lang – ohne Lockangebot mit Gratismonaten oder schleichende Preiserhöhungen durch Indexierung.

Über Hörbi

Hörbi ist ein digitales Mobilfunkangebot in Österreich mit Fokus auf einfache, günstige und flexible Tarife. Die Angebote sind unter www.hörbi.at mit eSIM oder klassischer SIM-Karte erhältlich, sowie alter oder neuer Rufnummer. Hörbi wird im Netz von Drei betrieben, Servicepauschale oder Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht. Zwischen den beiden Tarifen kann flexibel ab dem nächsten Abrechnungszyklus gewechselt werden. Die Abbuchung erfolgt monatlich im Voraus, das Abo kann jeweils 5 Tage vor Verlängerung gekündigt oder günstig pausiert werden. Über die Hörbi-App lassen sich Tarif, Verbrauch sowie sämtliche Optionen einsehen und selbst steuern.