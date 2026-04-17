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99 Prozent: Martha Schultz neue ÖVP-Wirtschaftsbundchefin

Gwählt

99 Prozent: Martha Schultz neue ÖVP-Wirtschaftsbundchefin

Von
17.04.26, 13:03
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Schultz mit 99,3 Prozent zur neuen ÖVP-Wirtschaftsbundchefin gewählt 

Die Tiroler Touristikerin Martha Schultz ist am Freitag mit 99,3 Prozent der Stimmen zur neuen Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsbundes gewählt worden.

Nach Mahrer  

170 Delegierte schritten zur Wahl, die Nachfolgerin des frühzeitig zurückgetrenen Harald Mahrer erhielt 169 Stimmen. "Du hättest dich ruhig selber wählen können", kommentierte der Wahlleiter Peter Haubner. Schultz nahm die Wahl dankend an. Medien konnten nur via Livestream zuschauen.

Positiv in die Zukunft sehen 

Schultz gab sich in ihren Dankesworten "überwältigt". Sie wolle mit ihrem Volksparteibund gemeinsam positiv in die Zukunft sehen und gehen.

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