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Goretzka
© Getty

Mega-Transfer

Top-Angebot: Bayern-Star steht vor Wechsel nach Italien

Von
10.04.26, 07:20
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Der italienische Top-Klub macht jetzt ernst. 

Nach acht äußerst erfolgreichen Jahren beim FC Bayern wird Leon Goretzka München im Sommer verlassen. Während der deutsche Nationalspieler zuletzt vor allem mit Vereinen aus England und Spanien in Verbindung gebracht wurde, macht nun ein absoluter Top-Klub aus der Serie A ernst.

Top-Angebot

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, zeigt der AC Milan reges Interesse am Bayern-Star. Die Rossoneri wollen Goretzka mit einem Dreijahresvertrag nach Italien locken – ungewöhnlich für einen 31-Jährigen. Neben der Planungssicherheit bietet Milan auch ein Top-Gehalt: Goretzka soll bei den Italienern 5 Millionen pro Jahr verdienen, also insgesamt 15 Millionen in drei Jahren.

Ob das Angebot ausreicht, bleibt allerdings offen. Wie die Sportbild berichtet, würde Goretzka bei einem passenden Angebot am liebsten nach England wechseln.

Leon Goretzka
© Getty

In den nächsten Wochen will sich der 31-Jährige ganz auf den FC Bayern fokussieren und mit den Münchnern das Triple holen. Erst dann will der gebürtige Bochumer eine Zukunftsentscheidung treffen.

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