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© Getty

Königs-Analyse

Schinkels: Señor Glasner lacht mit Arteta und Enrique

29.05.26, 16:31
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Nicht das Finale, das Europa ganz oben auf dem Wunschzettel hatte – aber eines, das komplett eskalieren könnte!  

Die ganz großen Kracher hatten wir ohnehin schon davor: Bayern gegen Real im Viertelfinale, Bayern gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale – Champions League im Vollgas-Modus. Jetzt wartet Arsenal gegen PSG.

Auf der einen Seite Londons Abwehr-Beton, auf der anderen die Pariser Offensivmaschine – brutal schnell, unberechenbar und jederzeit bereit für ein Feuerwerk. PSG jagt dabei nicht nur die Titelverteidigung, sondern auch Barças Königsklassen-Torrekord von 45 Treffern. Und Dembélé? Der könnte seinem Ex-Klub gleich noch einen ordentlichen Ballon-d’Or-Denkzettel verpassen. Denn den Franzosen fehlt dafür nur noch ein einziges Tor.

Glasner muss spanischen Pass haben

Auffällig auch: Wieder stehen zwei Spanier an der Linie. Enrique hier, Arteta dort – spanische Trainer sind aktuell das Nonplusultra. Emery holte mit Aston Villa die Europa League, jetzt stemmt wohl der nächste Spanier Europas größten Pokal. Vielleicht ist Oliver Glasner wirklich heimlich Spanier?

Für Arteta wird’s historisch. Den Meistertitel hat er Arsenal schon geschenkt, ein kleines Denkmal steht ohnehin bereits. Für eine eigene Straße in London fehlt aber noch der Henkelpott. Nach der Finalpleite 2006 wäre heute die perfekte Chance auf den ersten Champions-League-Titel der Klubgeschichte. Nur: Den sehe ich ehrlich gesagt eher im PSG-Bus Richtung Paris rollen.

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