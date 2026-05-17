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Wahnsinns-Comeback: Conor McGregor (37) ist zurück
© getty

Kämpft wieder

Wahnsinns-Comeback: Conor McGregor (37) ist zurück

Von
17.05.26, 12:32
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  UFC-Superstar Conor McGregor kehrt nach fast genau fünf Jahren Pause in den Käfig zurück. Der 37-Jährige bestreitet bei „UFC 329“ in Las Vegas ein Mega-Comeback gegen Max Holloway. 

Der irische Superstar Conor McGregor (37) wird noch in diesem Jahr sein lang ersehntes MMA-Comeback geben.

Am Samstag, 11. Juli, um 18:00 Uhr Ortszeit (Sonntag, 12. Juli, 03:00 Uhr MESZ) steigt der Ausnahmeathlet bei „UFC 329“ in Las Vegas gegen den 34-jährigen Max Holloway in den Käfig. UFC-Präsident Dana White (56) hat den Deal in der Nacht auf Sonntag offiziell verkündet.

Wahnsinns-Comeback: Conor McGregor (37) ist zurück
© getty

Das Ende der langen Pause

Mit dieser offiziellen Ankündigung endet für den Iren eine fast genau fünf Jahre lange Kampfpause. Seinen letzten Auftritt im Achteck hatte McGregor am 10. Juli 2021 absolviert. Damals verlor er das Duell gegen Dustin Poirier (37) durch einen technischen K.o., nachdem er sich im Käfig einen komplizierten Beinbruch zugezogen hatte.

Conor McGregor
© Getty

Fans überrascht von Rückkehr

Nach der schweren Verletzung und der darauffolgenden langen Abwesenheit vom professionellen Kampfsport hatten zuletzt nur noch wenige Fans wirklich mit einem erneuten Comeback des ehemaligen Champions gerechnet. Nun herrscht jedoch Gewissheit in der Sportwelt und der spektakuläre Fight in den USA ist offiziell angesetzt.

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