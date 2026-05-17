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Verstappen Nürburgring
© Getty

Sieg ist weg

Defekt! Verstappen-Drama bei Rekord-Rennen am Nürburgring

Von
17.05.26, 12:13
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Wenige Stunden vor Schluss muss Max Verstappen die Chancen auf den Sieg bei seiner 24-Stunden-Premiere am Nürburgring begraben. 

Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring biegt in die Zielgerade ein. Der Start von Max Verstappen sorgte auf der legendären Nordschleife für eine Rekordkulisse. Mit 352.000 Zusehern kamen sogar mehr zu dem Klassiker als bei dem Rennen in Le Mans im Vorjahr.

Der vierfache Formel-1-Weltmeister war lange Zeit mit seinem Team auf Siegkurs. Doch wenige Stunden vor Schluss nahm das Schicksal seinen Lauf. Während um 15 Uhr die Zeit abläuft, kam es kurz vor 12 zu großer Hektik in der Mercedes-Box.

Drama kurz vor Schluss

Daniel Juncadella verlor plötzlich viel Zeit und musste an die Box kommen. Die Techniker kümmerten sich umgehend um das Auto. Teammanager Steve Buschmann erklärte: "Wir haben leider ein technisches Problem hinten rechts an der Ecke. Es war keine Berührung, sondern wirklich Technik. Doof!"

Der Fahrer musste sogar aussteigen, statt der großen Triumphfahrt sind die Träume geplatzt und man muss im Finish auf das große Wunder hoffen. Grund war eine beschädigte Antriebswelle. Laut Mercedes-AMG-Kundensportchef Stefan Wendl hatte sich die bereits vor dem letzten Fahrerwechsel angekündigt: "Wir haben direkt nach dem Stopp einen ABS-Alarm bekommen, der uns zunächst annehmen ließ, dass wir einen technischen Defekt hatten. Wir haben versucht, es zu resetten. Dani hat gesagt, dass er ganz gut damit umgehen kann, aber dann kamen Geräusche dazu und er musste doch nach zwei Runden an die Box zurückkehren."

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