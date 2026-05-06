Gunners greifen nach dem Double! Atletico-Sieg & Meister-Favorit

Was für eine Wende in London! Innerhalb von nur 24 Stunden mutierte Arsenal vom Zweifler zum absoluten Top-Favoriten auf das Double aus Premier League und Champions League.

Mikel Arteta und seine Gunners schweben auf Wolke sieben. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Atletico Madrid am Dienstag steht Arsenal am 30. Mai (21:00 Uhr) in der Budapester Puskas Arena im Finale der Champions League. Da Verfolger Manchester City beim 3:3 gegen Everton patzte, ist auch der erste Meistertitel seit 22 Jahren plötzlich wieder zum Greifen nahe.

Party im Emirates Stadion

Nach dem Goldtor von Bukayo Saka gab es im Emirates kein Halten mehr. "Jetzt erreichen wir das Niveau eines Spitzenclubs", jubelte Arteta, während seine Spieler erschöpft, aber glücklich über den Rasen tanzten. Die Statistik der Londoner ist beeindruckend: In dieser CL-Saison sind sie noch ungeschlagen und hielten neunmal die Null. Diese defensive Mauer soll nun auch im Finale gegen den Sieger aus PSG gegen Bayern München halten.

Vorsicht vor dem Derby-Fluch

Trotz der Euphorie wartet am Sonntag (17:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Derby gegen den Nachzügler West Ham United der nächste Härtetest. Die Gunners, die zuletzt dreimal in Folge Vizemeister wurden, wollen endlich das Image des ewigen Zweiten ablegen. Kai Havertz, der den Henkelpott schon 2021 mit Chelsea holte, weiß genau, worauf es jetzt ankommt. Ein Ausrutscher bei den abstiegsgefährdeten Hammers könnte die Stimmung im Titelrennen sofort wieder kippen lassen.

Historische Chance in Budapest

Zum ersten Mal seit der bitteren 1:2-Pleite gegen Barcelona im Jahr 2006 steht Arsenal wieder im wichtigsten Endspiel Europas. Nach dem Aus im FA Cup und Ligacup sowie dem Zittersieg gegen Sporting Lissabon im Viertelfinale hat sich das Blatt gewendet. Der Glaube ist zurück in London-Nord. In Budapest geht es für den Tabellenführer am 30. Mai um die Krönung einer Ära und den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte.