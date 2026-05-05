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Stars stinksauer

Mbappe-Beben! Liebes-Ausflug statt Reha vor Barca-Kracher

05.05.26, 17:57
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Kylian Mbappe sorgt bei Real Madrid für das nächste Beben. Während der Franzose offiziell verletzt fehlt, provoziert er Fans und Club-Mitarbeiter mit einem Liebes-Trip nach Italien.

Kylian Mbappe steht beim spanischen Rekordmeister Real Madrid im Zentrum heftiger Kritik. Der Superstar, der seit dem 24. April an einer Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur laboriert, nutzte seine Genesungszeit am vergangenen Wochenende für einen Kurztrip nach Cagliari. In Italien wurde er laut der Fachzeitung L Equipe in Begleitung der spanischen Schauspielerin Ester Exposito gesichtet. Die Reise sorgt intern für extremes Unbehagen, da viele Mitarbeiter und Fans der Meinung sind, dass ein solcher Ausflug nicht die ideale Vorbereitung auf das Comeback darstellt.

Ego-Vorwürfe vor dem Clasico

Besonders brisant: Der Trip findet exakt eine Woche vor dem prestigeträchtigen Clasico gegen den FC Barcelona am Sonntag statt. Die Kritik an seiner Einstellung wird immer lauter; sowohl vereinsintern als auch bei den Anhängern gilt sein Verhalten als zu individualistisch. Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Mbappe für negative Schlagzeilen sorgt. Schon am 10. Dezember musste der Franzose im wichtigen Champions-League-Duell gegen Manchester City (1:2) überraschend mit einem Platz auf der Ersatzbank vorliebnehmen.

Spannungen am Siedepunkt

Die Stimmung bei den Königlichen scheint kurz vor dem Duell mit Barca am Gefrierpunkt zu sein. Während der Verein volle Konzentration auf die Rehabilitation erwartet, liefert der Star-Einkauf Bilder aus dem Urlaub. Für eine große Mehrheit der Club-Angestellten ist dieses Verhalten ein Affront gegen den Teamgeist. Ob Mbappe nach diesen Eskapaden pünktlich zum Clasico wieder in den Kader rückt oder seine Einzelgänger-Rolle ihn weiter ins Abseits befördert, bleibt das bestimmende Thema in der spanischen Hauptstadt.

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