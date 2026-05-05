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Hirscher mit Ski-Ansage: "Wir sind bereit"
© ServusTV/Seeger

Neue Saison

Hirscher mit Ski-Ansage: "Wir sind bereit"

Von
05.05.26, 18:15
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Marcel Hirscher weitet sein Ski-Engagement aus: Ab der kommenden Saison ist seine Marke Van Deer Red Bull Sports auch im alpinen Weltcup der Frauen vertreten. Dies gab der 37-Jährige nun bekannt. 

Die Vorbereitungen für den nächsten Winter laufen in Österreich bereits auf Hochtouren, und Dienstag sorgte Marcel Hirscher für eine echte Überraschung in der Ski-Szene.

Van Deer Red Bull Sports wird ab der kommenden Saison auch Ski für den Weltcup der Frauen designen. Dies verkündete der achtfache Gesamtweltcupsieger offiziell in einem Statement auf seiner Instagram-Seite.

Expansion nach vier Jahren

Vor vier Jahren startete der Salzburger mit seiner eigenen Marke im Weltcup-Zirkus der Herren. Dabei stattete das Unternehmen unter anderem Stars wie Timon Haugan oder Henrik Kristoffersen aus, wobei Letzterer mittlerweile für Head an den Start geht. Nun folgt für das Projekt der nächste große Schritt in der Entwicklung. "Wir sind bereit für das nächste Kapitel", hielt Hirscher in seinem Statement fest.

Athletinnen noch unter Verschluss

Wer genau die Bretter aus dem Hause Hirscher bei den Frauen pilotieren wird, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. Welche Läuferinnen in der kommenden Saison mit seinen Ski unterwegs sein werden, hat der 37-Jährige zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekanntgegeben. Die Fans in Österreich müssen sich also noch gedulden, bis die ersten Namen für das neue Frauen-Team von Van Deer fallen.

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