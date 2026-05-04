40 % Rabatt: Dieser Tefal-Grill ist aktuell überall ausverkauft

Wer aktuell nach einem leistungsstarken Kontaktgrill sucht, stößt unweigerlich auf den Tefal OptiGrill+ XL – und das nicht ohne Grund. Das Gerät ist derzeit um 40 % reduziert und kostet nur noch 141,17 Euro statt 234,95 Euro. Ein Preis, der mit der Ausstattung besonders attraktiv wirkt.

Unser Test: So gut ist der OptiGrill+ XL wirklich

Wir haben den Grill genauer unter die Lupe genommen – und das Ergebnis überzeugt. Besonders auffällig ist die intelligente Sensor-Technologie: Der Grill misst automatisch die Dicke des Grillguts und passt die Garzeit entsprechend an. Das funktioniert in der Praxis erstaunlich präzise.

Steaks gelingen gleichmäßig, bleiben saftig und erreichen zuverlässig die gewünschte Garstufe. Auch bei empfindlicheren Lebensmitteln wie Fisch oder Gemüse zeigt das Gerät eine konstante Leistung.

Tefal OptiGrill+ XL Kontaktgrill © Amazon / KI

9 Programme für perfekte Ergebnisse

Der OptiGrill+ XL bietet insgesamt 9 voreingestellte Programme, darunter für Fleisch, Burger, Geflügel oder Sandwiches. Diese Programme nehmen Ihnen einen Großteil der Arbeit ab.

Zusätzlich steht ein manueller Modus zur Verfügung – ideal für alle, die selbst experimentieren möchten. Die integrierte Garstufenanzeige ist dabei ein echtes Highlight: Sie zeigt Ihnen visuell an, wann Ihr Grillgut rare, medium oder durch ist.

XL-Fläche: Perfekt für Familien

Ein klarer Vorteil gegenüber vielen anderen Kontaktgrills ist die größere Grillfläche. Die XL-Platten bieten ausreichend Platz für mehrere Portionen gleichzeitig – ideal für Familien oder Gäste.

Auch die Reinigung überzeugt: Die Platten sind abnehmbar und lassen sich unkompliziert säubern, was im Alltag einen großen Unterschied macht.

Beliebt und vielfach bewertet

Der Grill zählt zu den Bestsellern seiner Kategorie. Über 16.900 Bewertungen und ein Durchschnitt von 4,7 von 5 Sternen sprechen eine klare Sprache. Zudem wurde das Modell als „Amazons Tipp“ bei Amazon ausgezeichnet und gehört aktuell zu den meistgekauften Geräten.

Tefal OptiGrill+ XL Kontaktgrill - jetzt auf Amazon! © Amazon

Fazit: Lohnt sich der Kauf?

Der Tefal OptiGrill+ XL liefert im Test starke Ergebnisse und punktet vor allem durch seine einfache Bedienung und zuverlässige Technik. Für alle, die ohne großen Aufwand perfekte Grillergebnisse erzielen möchten, ist dieses Modell eine klare Empfehlung.

Durch den aktuellen Rabatt wird das Gesamtpaket noch interessanter. Wer sich einen hochwertigen Kontaktgrill zulegen möchte, findet hier ein Angebot, das sowohl preislich als auch technisch überzeugt.

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