Von AEG bis Roborock: Saubere Deals für Staubsauger großer Marken

Ein neuer Staubsauger muss her, der nicht die Welt kostet? Ein Blick auf die aktuellen Amazon-Deals lohnt sich, denn viele Markenmodelle sind derzeit stark reduziert.

Marke muss nicht immer teuer sein. Wie gut, dass Shoppingriese Amazon zum sparsamen Einkaufsbummel einlädt und an viele Technikgeräte beliebter Marken rote Rabattschildchen hängt. Noch bis zum 3. Mai gibt es deutliche Preisnachlässe – allerdings nur für kurze Zeit.

Öko-Staubsauger von AEG um 40 Prozent reduziert: Lohnt sich der Deal?

Wer lieber auf einen klassischen, kabelgebundenen Staubsauger setzt und dabei keine Kompromisse bei der Qualität eingehen möchte, ist mit einem Modell von AEG gut beraten. Der VX9-2-Öko überzeugt mit starker Leistung bei vergleichsweise leisem Betrieb, eignet sich für nahezu alle Bodenarten und bietet einen Aktionsradius von zwölf Metern.

Ein weiterer Pluspunkt laut Hersteller: Der Einsatz von 70 Prozent recyceltem Kunststoff macht das Gerät zu einer besonders umweltfreundlichen Wahl.

- Beutel mit 5 Liter Fassungsvermögen

- Waschbarer Filter

- Anpassung an alle Böden mit praktischem Drehregler

- Ergonomischer Tragegriff

- Mit 65 dB recht leise

- Zubehör: 1x Hartbodendüse und 1x 3-in-1-Multifunktionsdüse

AEG Beutelstaubsauger Öko – für 169,95 Euro bei Amazon* © AEG

Preis-Einschätzung: Aktuell ist der AEG-Staubsauger für kurze Zeit bei Amazon für knapp 170 Euro erhältlich – und damit zum derzeit günstigsten Gesamtpreis im Netz. Ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt: Dieser Preis wird gelegentlich erreicht oder sogar kurzzeitig unterboten, liegt aber häufig deutlich höher und nähert sich dem ursprünglichen Niveau von rund 230 Euro.

Dreame: Akku-Nass- und Trockensauger zum Traumpreis?

Wer den Komfort eines kabellosen Staubsaugers schätzt, kann aktuell beim G10 Pro von Dreame sparen. Das Gerät übernimmt sowohl das Saugen als auch die Nassreinigung von Böden und vereint damit zwei Funktionen in einem.

Der Wechsel zwischen Trocken- und Nassmodus gelingt laut Hersteller schnell und unkompliziert, auch die Bürstenreinigung erfolgt weitgehend automatisch. Ein LED-Display informiert über Akkustand und gewählten Modus, während die Laufzeit für Flächen von bis zu 200 Quadratmetern ausgelegt ist.

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- 16.000 Pa Saugleistung

- 4 einstellbare Modi

- XL-Wasserbehälter mit 900 ml Volumen für Frischwasser, 700 ml Schmutzwasser

- Selbstreinigung per Knopfdruck

- Akkulaufzeit von bis zu 35 min

Dreame G10 Pro Nass- und Trockensauger – für 159 Euro bei Amazon* © Dreame

Preis-Einschätzung: Für 159 Euro ist der Allrounder aktuell unter anderem bei Amazon zum niedrigsten Gesamtpreis erhältlich. Zwar kommt es auch hier regelmäßig zu Preisschwankungen, deutlich günstiger wird das Modell jedoch nur selten angeboten.

Roborock rockt die Rabattwoche bei Amazon: Saug- und Wischroboter für unter 300 Euro?

Warum sich die Mühe machen, wenn auch ein Saugroboter den Haushalt schmeißen kann? Mit einer soliden Saugleistung von 7.000 Pascal befreit der Roborock QrevoS die Böden von Staub und Schmutz, auch in Ihrer Abwesenheit. In der Multifunktions-Dockingstation entleert sich das Gerät selbstständig, reinigt und trocknet den Moppaufsatz und füllt bei Bedarf automatisch den Wassertank auf. Es handelt sich hierbei um ein generalüberholtes Modell in hervorragendem Zustand. Eine gute und günstige Wahl für alle, die nachhaltiges Shoppen bevorzugen.

- Mit 45 dB besonders leise

- Intelligente Hindernisvermeidung und Bodenerkennung

- Teppichtiefenreinigung

- Kartierung von Räumen bis zu 4 Etagen

- 2 Mopps rotieren und heben sich automatisch

- 30-stufige Wasserflussoptionen für effizientes Wischen

- App: Reinigungspläne erstellen

Roborock QrevoS Saug- und Wischroboter generalüberholt – für 298,98 Euro bei Amazon* © Roborock



Preis-Einschätzung: Die Saug- und Wischroboter aus der QrevoS-Serie von Roborock liegen im Neuzustand in der Regel zwischen 500 und 800 Euro. Das generalüberholte Modell ist aktuell bei Amazon für knapp 300 Euro erhältlich – und damit zum derzeit niedrigsten Preis im Netz.

Welcher Staubsauger lohnt sich wirklich?

Welche Art von Staubsauger am besten passt, hängt ganz von den eigenen Anforderungen und dem individuellen Haushalt ab. Wer sich zurücklehnen möchte, greift zu einem Saugroboter. Für alle, die gern selbst die Zügel in der Hand behalten, ist ein herkömmlicher Staubsauger – ob kabel- oder akkubetrieben – die bessere Wahl.

Dank Aktionen wie der Amazon-Premium-Markenwoche sind auch sonst hochpreisige Geräte aktuell zu deutlich besseren Konditionen erhältlich – ein guter Zeitpunkt für die Anschaffung.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.