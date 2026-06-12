Nie wieder putzen? Dieser Saugroboter ist gerade 42 % reduziert

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Staubsaugen und Wischen gehören wohl zu den Aufgaben im Haushalt, die die wenigsten gerne erledigen. Genau deshalb sorgen leistungsstarke Saugroboter aktuell für einen regelrechten Boom. Besonders ein Modell wird derzeit auf Amazon stark nachgefragt: der roborock Qrevo.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Modell wurde allein im letzten Monat über 2.000 Mal gekauft und zählt aktuell zu den beliebtesten Saugrobotern auf Amazon.

Besonders interessant:

Der roborock Qrevo ist derzeit stark reduziert erhältlich und kostet aktuell nur 352,92 Euro statt 605,03 Euro. Das entspricht satten 42 Prozent Rabatt.

Wir haben uns den Amazon-Bestseller genauer angesehen

Auch wir in der Redaktion haben uns den beliebten Haushaltshelfer genauer angesehen. Schnell wird klar, warum der Roboter aktuell so viel Aufmerksamkeit bekommt.

roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Der roborock Qrevo saugt nicht nur, sondern wischt gleichzeitig den Boden und übernimmt damit gleich zwei der lästigsten Aufgaben im Haushalt.

Gerade für Familien, Haustierbesitzer oder Berufstätige kann das im Alltag eine enorme Erleichterung sein.

Starke Saugkraft für Haare, Staub und Schmutz

Mit einer Saugleistung von bis zu 8.000 Pa gehört das Modell zu den leistungsstärkeren Geräten seiner Klasse.

Egal ob Tierhaare, Staub, Krümel oder alltäglicher Schmutz – der Roboter wurde dafür entwickelt, verschiedenste Bodenarten zuverlässig zu reinigen.

Besonders praktisch: Die spezielle Anti-Verfilzungs-Seitenbürste soll verhindern, dass sich Haare ständig um die Bürste wickeln.

roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Intelligente Navigation statt Chaos-Fahrten

Dank moderner LiDAR-Navigation erstellt der Roboter präzise Karten der Wohnung und plant seine Reinigungswege effizient.

Hinzu kommt eine intelligente Hinderniserkennung, wodurch Möbel, Schuhe oder andere Gegenstände besser erkannt und umfahren werden können.

Das All-in-One-Dock macht den Unterschied

Ein Highlight des Qrevo ist die mitgelieferte All-in-One-Station.

Dadurch wird der Wartungsaufwand deutlich reduziert und der Roboter kann viele Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen.

Genau dieser Komfort ist für viele Käufer einer der Hauptgründe für den Kauf.

roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion © roborock

Fazit

Wenn Sie schon länger mit dem Gedanken spielen, sich einen hochwertigen Saugroboter zuzulegen, könnte dieses Angebot besonders interessant sein.

Mit über 2.000 Käufen im letzten Monat, starken Bewertungen und 42 Prozent Rabatt gehört der roborock Qrevo aktuell zu den spannendsten Haushalts-Deals auf Amazon.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.