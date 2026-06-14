Trikot-Knaller bei Manuel Neuer

Torwart Manuel Neuer feiert nach wochenlangen Wadenproblemen sein DFB-Comeback im Tor der Nationalelf gegen Curaçao und läuft dabei mit einem ganz besonderen Aufnäher auf seinem Trikot auf.

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Am Sonntag geht es für die Nationalmannschaft gegen Curaçao, wo Manuel Neuer nach überstandenen Wadenproblemen wieder im Tor stehen wird. Für den 40-jährigen Keeper ist es der erste Einsatz im Nationalteam seit dem Viertelfinal-Aus bei der EM 2024 gegen Spanien, das mit einer 1:2-Niederlage endete. Das Spiel gegen Curaçao markiert somit ein echtes Meilenstein-Comeback für den erfahrenen Torhüter.

Spezieller Aufnäher von Fifa

Beim Auflaufen wird Manuel Neuer das gewohnte grün-türkise Torwarttrikot tragen, das jedoch eine absolute Besonderheit aufweist. Die Fifa hat für dieses Turnier eine Trikot-Neuerung ins Leben gerufen, bei der spezielle Patches vergeben werden. Wer wie Neuer an mindestens seiner fünften Weltmeisterschaft teilnimmt, bekommt einen sogenannten Legacy-Aufnäher auf das Trikot genäht.

Fünfte WM für Neuer

Der deutsche Torwart stand bereits bei den Turnieren in den Jahren 2010, 2014, 2018 sowie 2022 auf dem Platz und absolviert im Jahr 2026 nun seine geschichtsträchtige fünfte Weltmeisterschaft. Neben dem deutschen Schlussmann erhalten auch die Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sowie der mexikanische Torhüter Guillermo Ochoa dieses exklusive Patch. Messi und Ronaldo waren sogar schon im Jahr 2006 im Einsatz und bestreiten somit bereits ihre sechste Weltmeisterschaft.

Viele Debütanten im Kader

Die Fifa verteilt bei diesem Turnier aber auch noch weitere spezielle Patches auf den Trikots der Akteure. So werden auch Spieler geehrt, die ihre allererste Weltmeisterschaft bestreiten, sowie frühere Torschützenkönige und die besten Turnierspieler.

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Gerade bei den WM-Debütanten sind im deutschen Aufgebot sehr viele Profis betroffen, denn von den insgesamt 26 Spielern im aktuellen deutschen Kader stehen gleich 17 Akteure vor ihrer ersten Weltmeisterschaft.