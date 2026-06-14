Musk jetzt reicher als die Schweiz!

Der Börsenstart von SpaceX katapultiert Elon Musk in unfassbare Sphären - er ist jetzt 1,1 Billionen Dollar reich.

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SpaceX ging am Freitag erfolgreich an die Börse ist war zuletzt 2 Billionen Dollar wert. Das macht auch Gründer und Chef Elon Musk unfassbar reich.

Laut Forbes beträgt sein Vermögen jetzt 1,1 Billionen Dollar. Zur Einschätzung: Musk besitzt damit mehr als die hinteren vier Plätze – Larry Page (292,7 Mrd.), Sergey Brin (270 Mrd.), Jeff Bezos (251,5 Mrd.) und Larry Ellison (230,1 Mrd.) – zusammen!

Reicher als die Schweiz

Laut "Wall Street Journal" besitzt er damit netto mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung von mehr als 125 Staaten, darunter Länder wie Norwegen, Thailand, Argentinien oder sein Geburtsland Südafrika.

Sein Vermögen ist sogar höher als das Bruttoinlandsprodukt einer so reichen Nation wie die Schweiz - das 2025 eine Billion Dollar erreichte.

Musk könnte ALLE Football-Teams kaufen

Börsenstart SpaceX am Freitag.

Die Rechnungen gehen laut US-Medien noch weiter:

- Musk könnte ALLE 32 Teams der US-Football-Liga NFL sowie sämtliche Teams der Basketball-Liga NBA erwerben und hätte noch immer mehr als 500 Milliarden Dollar übrig.

- Mit einer Billion Dollar könnte er auch 10.000 Privatjets des Typs Gulfstream G700 kaufen, einschließlich der Betriebskosten für mehrere Jahre.

- Oder er übernimmt damit eine Reihe großer US-Konzerne mit zusammen über vier Millionen Beschäftigten.

Alleine ausgeschrieben kann man seinen Reichtum leichter erfassen. Musk besitzt aktuell 1.100.000.000.000 Dollar. Ein durchschnittlicher Amerikaner müsste dafür 12 Millionen Jahre arbeiten.