US-Gesetz könnte Bitcoin auf 200.000 Dollar treiben

Startet jetzt die nächste Bitcoin-Rallye? Wenn der US-Kongress den sogenannten CLARITY Act verabschiedet, rechnen Beobachter mit einem großen Sprung nach oben. Aber es gibt noch drei Hürden.

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Die Bitcoin-Rallye scheint vorerst gestoppt. Zuletzt notierte die älteste Kryptowährung der Welt bei unter 65.000 Dollar (rund 55.000 Euro). Das ist weit entfernt von den spektakulären Prognosen mancher Analysten. Doch ein einziges Gesetz könnte alles verändern: Der sogenannte CLARITY Act

Kursziele von 135.000 bis 200.000 Dollar

Das Gesetz soll einen umfassenden Regulierungsrahmen für die Krypto-Branche in den USA schaffen und die Zuständigkeiten zwischen den Aufsichtsbehörden klar verteilen. Würde es noch vor den Zwischenwahlen im November unterzeichnet, sehen Analysten von FM Intelligence Bitcoin in den kommenden zwölf Monaten zwischen 135.000 und 200.000 Dollar.

Die drei Hürden, die das Gesetz blockieren

Die Hoffnungen der Krypto-Community ruhen auf dem CLARITY Act, der bereits im Juli 2025 das Repräsentantenhaus passierte und im Mai 2026 den Senatsbankenausschuss überstand. Doch im Senat stockt der Prozess gewaltig. Drei Kernprobleme bremsen das Vorhaben aus:

Fehlende Mehrheit: Die Republikaner halten im Senat nur 53 Sitze – für die nötigen 60 Stimmen sind sie auf die Unterstützung der Demokraten angewiesen. Doch genau hier liegt das Problem: Sieben demokratische Senatoren lehnen den aktuellen Gesetzestext ab, obwohl sie frühere Krypto-Gesetze unterstützt hatten. Der Zeitdruck ist enorm. Vor der Sommerpause des Kongresses bleibt faktisch nur der 7. August als letzte Arbeitsmöglichkeit. Danach kehrt der Senat erst Mitte September zurück und hat bis Anfang Oktober nur 14 Sitzungstage. Im November mischen die Mid-Term-Wahlen dann schon alles neu. Der Trump-Faktor: Kritiker verweisen auf hohe Kryptoeinnahmen des US-Präsidenten und auf mögliche Lücken bei den Ethikregeln. Die politischen Grabenkämpfe belasten das Vorhaben zusätzlich. Selbst wenn der Senat zustimmen sollte, droht das Scheitern im Repräsentantenhaus, das bereits eine andere Version des Gesetzes beschlossen hat.

Die Unsicherheit rund um den CLARITY Act ist also groß. Die Botschaft der Analysten ist klar: Der CLARITY Act ist der entscheidende Katalysator für einen massiven Bitcoin-Anstieg. Ohne das Gesetz bleiben die regulatorischen Unsicherheiten in den USA bestehen. Und damit auch die Zurückhaltung institutioneller Anleger.