Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch

Rüstungsboom und KI-Hype beflügeln den Triebwerkshersteller und Energietechnik-Unternehmen.

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Nach einem überraschend starken ersten Halbjahr erhöht der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce seine Jahresziele. Das Management erwartet nun einen bereinigten operativen Gewinn von 4,7 bis 4,9 Mrd. britischen Pfund. Bisher standen 4,0 bis 4,2 Mrd. im Plan. Der freie Barmittelzufluss soll mit 3,8 bis 4,0 Mrd. Pfund an beiden Enden der Spanne 200 Mio. Pfund höher ausfallen als bisher avisiert.

Rolls-Royce machte bis Ende Juni knapp 11,3 Mrd. Pfund Umsatz aus eigener Kraft und damit rund ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon blieben als bereinigter operativer Gewinn über 2,5 Mrd. Pfund, was einem Anstieg von 46 Prozent entspricht. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn brach allerdings um rund zwei Drittel auf 1,6 Mrd. Pfund ein, was vor allem an geänderten Marktwerten für Derivate lag.

Energie-Boom

Rolls-Royce baut vor allem Antriebe für Langstreckenjets, profitiert aber auch von einem Anstieg der europäischen Verteidigungsausgaben angesichts politischer Spannungen innerhalb der NATO. Außerdem hilft der fast ungebremste Ansturm auf den Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, für deren Energieversorgung die Produkte der Briten gefragt sind.

Die Prognoseerhöhung von Rolls-Royce geschieht vor dem Hintergrund eines starken ersten Halbjahres, in dem insbesondere die Nachfrage nach Düsentriebwerken Rückenwind verlieh. Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten rund fünf Prozent zu. Das Papier war in den vergangenen Jahren einer der gefragtesten Standardwerte Europas. Seit dem Sommer 2021 ist der Kurs fast um das 13-Fache gestiegen. Der Börsenwert lag bei rund 120 Mrd. Pfund.