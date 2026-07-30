Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Über Ein Drittel

BMW-Gewinn bricht dramatisch ein

BMW
© oe24
Der deutsche Autobauer BMW bekommt die Krise im wichtigen Absatzmarkt China weiter zu spüren.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Umsatz fiel im zweiten Quartal im Jahresvergleich um knapp 8 Prozent auf 31,3 Mrd. Euro, teilte der Konzern am Donnerstag in München mit. Die Ergebnisse kamen dabei noch deutlicher unter Druck: Die für den Kapitalmarkt wichtige Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte sackte von 5,4 auf 2,3 Prozent ab. Analysten hatten einen noch etwas deutlicheren Rückgang gesehen.

Auch interessant

Abhebelimit am Bankomat: Das steckt dahinter

Microsoft legt stärker zu als erwartet

US-Notenbank lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um 39 Prozent auf 1,63 Mrd. Euro, unter dem Strich rutschte der Überschuss um mehr als ein Drittel auf 1,2 Mrd. Euro ab. Der neue BMW-Chef Milan Nedeljkovic behielt die im Juni wegen der China-Probleme gesenkte Konzernprognose bei.

Zudem bestätigte der Manager die Einigung mit Arbeitnehmervertretern auf ein Personalabbauprogramm, allerdings noch ohne Details zu nennen. Die Rahmenbedingungen für BMW würden sich in den kommenden Jahren verschärfen, sagte Nedeljkovic laut Mitteilung.

Der Konzern will wie bereits am Mittwoch bekannt geworden war rund 8.000 Stellen streichen, um Kosten zu sparen. Der Personalabbau soll unter anderem auch über ein Abfindungsprogramm erfolgen, wie es vom Unternehmen weiter hieß.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WhatsApp führt nachträgliche Status-Bearbeitung ein

US-Notenbank lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert

Microsoft legt stärker zu als erwartet

US-Gesetz könnte Bitcoin auf 200.000 Dollar treiben

Mega-Chaos am Flughafen Wien

Verbund-Gewinn bricht um über 30% ein

BMW-Gewinn bricht dramatisch ein

RBI gewinnt Kampf um Addiko-Übernahme

Renault schneidet besser ab als erwartet

Abhebelimit am Bankomat: Das steckt dahinter