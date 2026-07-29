Renault schneidet besser ab als erwartet

Der französische Autobauer Renault hat im ersten Halbjahr von Sparmaßnahmen und einem guten Angebot an E-Autos profitiert.

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Der Umsatz legte etwas stärker als erwartet zu und auch beim operativen Ergebnis schnitt der Konzern besser ab, als Analysten prognostiziert hatten. Beim Erlös verzeichnete Renault einen Anstieg um fast ein Zehntel auf knapp 30,3 Mrd. Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn ging um 5 Prozent auf 1,57 Mrd. Euro zurück.

Hier hatten Experten allerdings einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Der Hersteller der Kleinwagen R5 und Clio bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr.