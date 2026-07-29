Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Juni-Werte

Stromverbrauch stieg wegen Hitze stark an

OR
von
Das steht wirklich im neuen Billigstrom-Gesetz
© oe24
Der Stromverbrauch ist im Juni deutlich gestiegen. Mit 5,3 Terawattstunden (TWh) lag er um 5,8 Prozent über dem Juni 2025, teilte die E-Control mit.
OE24 auf Google bevorzugen

Während die Flusskraftwerke 3 Prozent weniger erzeugten, produzierten Wärmekraftwerke 4,6 Prozent mehr. Mit einer 14 Tage andauernden Hitzewelle und Temperaturen von bis zu 40 Grad war der Juni extrem heiß, wodurch der Kühlbedarf in der Lebensmittelbranche, für Rechenzentren, aber auch in Wohnungen stark stieg.

Auch interessant

Italien beschließt Tankrabatt - aber nur für Diesel

Stromausfall in Liesing legte viele Haushalte lahm

Tarifreform: Wer künftig mehr für Strom zahlt - und wer weniger

Auch Windkraftanlagen lieferten im Juni mehr Strom, das Plus betrug hier 21,3 Prozent. Photovoltaikanlagen steuerten 6 Prozent mehr Strom bei als im Juni 2025. Mit 1,8 TWh wurde zudem um 4,3 Prozent mehr Strom aus dem benachbarten Ausland importiert. Die Stromexporte lagen mit 2,1 TWh um 3,5 Prozent über dem Vorjahreswert.

In der ersten Jahreshälfte wurde insgesamt um 0,2 Prozent weniger Strom erzeugt als im Vergleichshalbjahr 2025. Die Wasserkraftwerke trugen dabei rund 45 Prozent bei, die Wärmekraftwerke rund 25 Prozent, Windkraftanlagen etwa 13 Prozent und PV-Anlagen schätzungsweise 17 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zwei Kärntner fielen auf Anlagebetrug herein

1,2 Millionen verpufft: Wiener Linien stellen "Öffi-Packerl" ein

Job-Krise: Knapp 50.000 Menschen arbeitslos

Austro-Blauhelme für Ukraine-Mission

5 Billionen Dollar! Apple erreicht neuen Meilenstein

Auto-Beben: BMW baut 8.000 Jobs ab

Wirbel um Graz-Posting von FPÖ-Politiker

Stromverbrauch stieg wegen Hitze stark an

Phil Collins: Er soll fast ein Jahr nicht geduscht haben

Muss die Queen bald im Rollstuhl sitzen?