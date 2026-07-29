Job-Krise: Knapp 50.000 Menschen arbeitslos

Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich gerät immer stärker unter Druck: Mehr als 49.000 Menschen haben derzeit keinen Job – eine Entspannung ist nicht in Sicht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Zahl der Arbeitslosen in Niederösterreich um 5,6 Prozent auf über 49.000. Besonders hart trifft die Flaute die Industrie: Dort schoss die Arbeitslosigkeit im Branchenvergleich um 8,5 Prozent nach oben. Auch Handel und Gesundheitsbereich kämpfen mit steigenden Zahlen.

Bei Frauen liegt die Arbeitslosigkeit sogar um 8,3 Prozent über dem Vorjahreswert, bei Männern beträgt das Plus 3,4 Prozent. Besonders schwierig ist die Lage für ältere Jobsuchende. Mehr als jeder dritte Arbeitslose in Niederösterreich ist bereits über 50 Jahre alt. In dieser Gruppe stieg die Arbeitslosigkeit um 6,2 Prozent.

Eine Besserung der Lage ist derzeit nicht in Sicht. "Wir gehen davon aus, dass im zweiten Halbjahr die Arbeitslosenzahlen weiter steigen werden", erklärt AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern im ORF. Die Arbeitslosenquote dürfte bei 6,8 Prozent liegen, so die Befürchtung. Zumindest läge man damit noch unter dem bundesweiten Ergebnis von 7,5 Prozent.