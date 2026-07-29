WhatsApp bekommt neue Top-Funktion

WhatsApp baut seine Web-Version weiter aus und macht sie deutlich leistungsfähiger.

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Künftig können Nutzer Sprach- und Videoanrufe direkt im Browser starten und annehmen – ganz ohne die bisher notwendige Desktop-App.

Mit der neuen Funktion lassen sich sowohl Einzel- als auch Gruppenanrufe bequem über WhatsApp Web führen. Das ist vor allem für Nutzer praktisch, die an einem fremden oder beruflichen Computer arbeiten und keine zusätzliche Software installieren können.

Neu ist außerdem ein eigener Anrufbereich mit Anrufverlauf und Favoriten. Während eines Gesprächs stehen bekannte Funktionen wie Bildschirmfreigabe und Reaktionen zur Verfügung. Alle Anrufe bleiben dabei Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Weitere Funktionen

Darüber hinaus verbessert WhatsApp das Anruferlebnis mit weiteren Funktionen. Laufende Gespräche können künftig nahtlos zwischen Smartphone, Tablet und Computer gewechselt werden, ohne den Anruf zu verlassen. Für Gruppenanrufe gibt es zudem einen Warteraum, in dem neue Teilnehmer zunächst vom Gastgeber freigegeben werden müssen.

Auch technisch legt WhatsApp nach: Eine bessere Videoqualität zu Beginn eines Anrufs sowie eine optimierte Geräuschunterdrückung sollen für klarere Gespräche sorgen. Das Update wird schrittweise weltweit ausgerollt.:::