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Perfekter Einstieg

DIESE ChatGPT Codes muss jeder kennen

Ein Smartphone mit ChatGPT-Logo liegt vor grünem Hintergrund mit Zahlen im Matrix-Stil.
© NurPhoto via Getty Images
ChatGPT gehört für viele schon zum Alltag. Dabei gibt es einige Codes, mit denen man seine Arbeit erheblich erleichtern kann.
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Für viele Menschen sind künstliche Intelligenzen wie ChatGPT aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Für das effiziente Arbeiten müssen Nutzer ihre Anweisungen sehr genau eingeben.

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Um lange und komplexe Anweisungen kürzer zu formulieren, können sogenannte "ChatGPT Codes" oder "Shortcodes" verwendet werden. Das sind Kurzbefehle, die die KI direkt in eine bestimmte Richtung lenken.

Hier ist eine Liste der wichtigsten Codes:

  • Truth Mode: ChatGPT antwortet direkter und kritischer auf Ihre Prompts.
  • /Human: Die KI schreibt natürlicher und weniger künstlich.
  • Red Team: Dabei wird das Programm aufgefordert, nach Gegenargumenten und Schwachstellen zu suchen.
  • ELI10 ("Explain Like I'm 10"): Die KI erklärt ein Thema sehr vereinfacht. Mit ELI5 wird es noch verständlicher.
  • Future You: ChatGPT antwortet auf Ihren Prompt aus der Sicht Ihres zukünftigen Ichs.
  • Extend Things: Das Programm soll tiefer ins Thema gehen
  • Alt 3: Dem Nutzer werden drei Varianten geliefert.
  • TLDR ("Too Long; Don't Read"): Ein langer Text wird sehr stark zusammengefasst.
  • Summary: Ein Text erhält eine klassische Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
  • Table: Die Ausgabe erfolgt über eine strukturierte Tabelle.
  • Act As [ROLLE]: Der Nutzer weist der KI eine fixe Rolle zu (zum Beispiel: Act as an Expert).
  • Step by Step: ChatGPT präsentiert das Ergebnis als eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
  • Improve: Der Text wird stilistisch verbessert.
  • Analyze: Die KI analysiert neutral den Text oder Datensatz.

Bei den Befehlen handelt es sich nicht um offizielle Software-Befehle von OpenAI, wie der Blog "bakedwith.com" schreibt.  Die Codes wurden von den Nutzern entdeckt und sollen das Arbeiten mit der KI vereinfachen.

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