App aus NÖ zählt zu Top 3 der Welt

Die Mitarbeiter-App "LGA update" der NÖ Landesgesundheitsagentur sorgt international für Aufsehen. Bei den renommierten VOICES Awards wurde sie jüngst als eine der besten Lösungen weltweit ausgezeichnet.

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Die digitale Kommunikationsplattform der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) schaffte es bei den renommierten VOICES Awards von Staffbase in der Kategorie "Best Mobile App" unter die drei stärksten Einreichungen weltweit. Damit setzt die App ihren internationalen Erfolgslauf fort.

Bereits im Vorjahr hatte die Niederösterreicher Gesundheitsorganisation bei den VOICES Awards mit ihrer App-Strategie triumphiert. Nun überzeugte "LGA update" erneut die internationale Fachjury. Die Auszeichnung gilt als eine der wichtigsten Ehrungen für moderne Mitarbeiterkommunikation und würdigt innovative Lösungen, die Beschäftigte schnell und direkt erreichen.

Für die NÖ LGA ist das keine Kleinigkeit: Rund 28.500 Mitarbeiter arbeiten an insgesamt 77 Standorten. Rasche und verlässliche Information stellt deshalb eine besondere Herausforderung dar.

Informationen direkt aufs Smartphone

Genau hier setzt "LGA update" an. Die App versorgt Beschäftigte unabhängig vom Arbeitsplatz mit aktuellen Informationen – ob auf einer Station, im Pflegezentrum oder unterwegs. Zusätzlich können Standorte eigene Bereiche - sogenannte "Spaces" - nutzen, in denen regionale Nachrichten und wichtige Hinweise geteilt werden.

Die internationale Anerkennung ging sogar noch weiter: Die NÖ LGA wurde eingeladen, das Projekt bei der VOICES-Konferenz als Best-Practice-Beispiel vorzustellen. Damit zeigt die Gesundheitsorganisation, dass digitale Kommunikation längst zu den zentralen Erfolgsfaktoren eines modernen Gesundheitswesens gehört.

Stimmen zur Auszeichnung

"Mit der NÖ Landesgesundheitsagentur haben wir eine der größten Gesundheitsorganisationen Österreichs geschaffen. Damit verbunden ist auch der Anspruch, moderne Wege zu gehen – nicht nur in der medizinischen Versorgung, sondern auch im Miteinander innerhalb der Organisation. Dass unsere Mitarbeiter-App nun international ausgezeichnet wurde, zeigt: Niederösterreich ist auch bei Innovation und Digitalisierung im Gesundheitswesen ganz vorne dabei", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

"Gerade im Gesundheitswesen, wo viele Berufsgruppen rund um die Uhr im Einsatz sind, braucht es Kommunikationskanäle, die sich am Arbeitsalltag der Menschen orientieren. Mit 'LGA update' setzt die NÖ LGA auf eine moderne digitale Lösung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem täglichen Arbeitsumfeld unterstützt, den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtert und den Zusammenhalt innerhalb der Organisation stärkt", freuen sich die beiden zuständigen Landesräte Christiane Teschl-Hofmeister und Anton Kasser.

"Eine Organisation unserer Größe braucht eine starke gemeinsame Kommunikationsbasis. Mit 'LGA update' haben wir einen Kanal geschaffen, der unsere 28.500 Kolleginnen und Kollegen verbindet, Orientierung gibt und Informationen dort verfügbar macht, wo sie gebraucht werden. Die erneute internationale Anerkennung ist eine schöne Bestätigung für den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben", erklären die beiden Vorstände Bernhard Kadlec und Elisabeth Bräutigam.