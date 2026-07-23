Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

12 Mio. Euro Gewinn

Neuer Lotto-Gewinner meldet sich weiterhin nicht

Mehrere nummerierte Lottokugeln liegen gestapelt in einer transparenten Lotto-Ziehungsmaschine.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Am vergangenen Sonntag knackte ein Glücklicher den ersten Achtfach-Jackpot der Lotto-Geschichte. Der Gewinner gewann mehr als 12 Millionen Euro. Aber: Bisher hat sich noch keiner gemeldet.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Spieler schrieb mit einem einzigen Quicktipp am Sonntag Lotto-Geschichte. In der Steiermark wurde ein Schein mit den Zahlen eins, 10, 15, 21, 29 und 42 eingezahlt und knackte als Einziger den Sechser bei "6 aus 45". Der Glückliche darf sich über zwölf Millionen Euro freuen.

Auch interessant

Fliegender Holländer verfing sich in Baum

Straußenküken entzücken Besucher in Schönbrunn

Mit App verirrt: 18-Jähriger stürzte 200 Meter in den Tod

Gleichzeitig war dies der erste Achtfach-Jackpot in der österreichischen Lotto-Geschichte. Beim Gewinn handelt es sich um den zweithöchsten der Geschichte der Österreichischen Lotterien.

Sieger hat sich bisher nicht gemeldet

Derzeit ist noch unklar, ob der Gewinner überhaupt über sein Glück weiß. Bis Mittwoch hat sich der Besitzer des Gewinnscheins noch nicht bei den Österreichischen Lotterien gemeldet.

Stress hat der Gewinner noch keinen. Wer einen Lotto-Jackpot knackt, hat insgesamt drei Jahre Zeit, seinen Gewinn abzuholen. Offenbar hat der Glückpilz bisher seinen Schein nicht überprüft oder die Person braucht Zeit, um den Millionen-Coup zu verarbeiten.

Somit warten über zwölf Millionen Euro weiterhin auf ihren neuen Besitzer.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jäger schoss auf Reh - und verfehlte Frau knapp

Nach Wirbel: Veranstalter streichen beliebte "Queere Hütte"

Straußenküken entzücken Besucher in Schönbrunn

E-Scooter: 392 Verletzte und ein Todesfall

Neuer Lotto-Gewinner meldet sich weiterhin nicht

Donauinsel-Mord nach Wodka und Gugelhupf

Wanderer (18) stürzt 200 Meter in den Tod

ORF-Experte warnt: "Da kommt noch was und es kommt wohl dicke"

Patientin rauchte: Explosion im Spital

Fliegender Holländer verfing sich in Baum