Neuer Lotto-Gewinner meldet sich weiterhin nicht

Am vergangenen Sonntag knackte ein Glücklicher den ersten Achtfach-Jackpot der Lotto-Geschichte. Der Gewinner gewann mehr als 12 Millionen Euro. Aber: Bisher hat sich noch keiner gemeldet.

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Ein Spieler schrieb mit einem einzigen Quicktipp am Sonntag Lotto-Geschichte. In der Steiermark wurde ein Schein mit den Zahlen eins, 10, 15, 21, 29 und 42 eingezahlt und knackte als Einziger den Sechser bei "6 aus 45". Der Glückliche darf sich über zwölf Millionen Euro freuen.

Gleichzeitig war dies der erste Achtfach-Jackpot in der österreichischen Lotto-Geschichte. Beim Gewinn handelt es sich um den zweithöchsten der Geschichte der Österreichischen Lotterien.

Sieger hat sich bisher nicht gemeldet

Derzeit ist noch unklar, ob der Gewinner überhaupt über sein Glück weiß. Bis Mittwoch hat sich der Besitzer des Gewinnscheins noch nicht bei den Österreichischen Lotterien gemeldet.

Stress hat der Gewinner noch keinen. Wer einen Lotto-Jackpot knackt, hat insgesamt drei Jahre Zeit, seinen Gewinn abzuholen. Offenbar hat der Glückpilz bisher seinen Schein nicht überprüft oder die Person braucht Zeit, um den Millionen-Coup zu verarbeiten.

Somit warten über zwölf Millionen Euro weiterhin auf ihren neuen Besitzer.