Heftiger Unfall
Mit Knall gegen Felswand: Zwei Schwerverletzte
Tirol. Zu dem Crash war es Mittwoch spätabends gegen 23.40 Uhr. Beamte der Inspektion Kufstein waren zu diesem Zeitpunkt gerade mit Verkehrskontrollen auf der B173 Eibergstraße beschäftigt, als sie von einem lauten Knall aufgeschreckt wurden. Die Polizisten machten sich sofort auf die Suche nach der Quelle bzw. Ursache und entdeckten nicht weit davon entfernt bei Schwoich einen verunfallten Kleintransporter.
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Wie sich herausstellte, hatte ein 67-jähriger Lenker aus Deutschland aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Kleintransporter verloren. Das Fahrzeug war daraufhin rechts von der Straße abgekommen und krachte frontal gegen die dortige Felswand.
Die eintreffenden Beamten konnten den Fahrer - noch bevor die Feuerwehr vor Ort kam - aus dem Unfallfahrzeug bergen. Die 66-jährige Beifahrerin aus Ghana dagegen war im Wagen eingeklemmt und musste von der Florianis aus Kufstein mit technischem Gerät befreit werden. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Unfallopfer mit der Rettung zunächst ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mussten sie anschließend jedoch in die Universitätsklinik nach Innsbruck verlegt werden.
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