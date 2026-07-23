Straußenküken entzücken Besucher in Schönbrunn

Die jungen Nordafrikanischen Rothalsstrauße sind erst vor einem Monat geschlüpft - die hoch gefährdete Art gilt als größter Vogel der Welt.

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Im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind bereits im Juni vier Straußenküken geschlüpft. Erstmals in der Geschichte des Zoos werden Nordafrikanische Rothalsstrauße von ihren Elterntieren auf natürliche Weise ausgebrütet und werden nun auch von diesen aufgezogen. "Besonders stolz sind wir, dass eine künstliche Inkubation der Eier nicht notwendig war, da das Paar sein natürliches Brutverhalten zeigte", betonte Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.

Die vier Straußenküken im Tiergarten Schönbrunn. © DANIEL ZUPANC

Als Nest diente eine flache, sandige Mulde, die der Hahn zuvor gescharrt hatte. Rund 45 Tage lang bebrüteten Hahn und Henne das Gelege abwechselnd. Auch bei der Aufzucht kümmern sich beide Elterntiere um ihren Nachwuchs, wobei der Hahn einen besonders großen Teil der Arbeit, etwa beim Schutz der Küken, übernimmt.

Erstmals wurden Nordafrikanische Rothalsstrauße im Tiergarten von ihren Elterntieren auf natürliche Weise ausgebrütet © DANIEL ZUPANC

Der Nachwuchs stelle einen äußerst wichtigen Beitrag zum relativ jungen europäischen Erhaltungszuchtprogramm für diese Vögel dar, berichtete der Tiergarten. "Für uns ist dies ein wichtiger Meilenstein. Durch Wilderei und Lebensraumverlust ist diese Unterart des Afrikanischen Straußes von der Ausrottung bedroht. Der Bestand wird auf maximal 1.000 Tiere geschätzt. Die größte Population lebt in der Republik Tschad in Zentralafrika", erläuterte Hering-Hagenbeck.

Größter Vogel der Welt

Der Nordafrikanische Rothalsstrauß gilt als größter und schwerster lebender Vogel der Welt. "Den Küken kann man quasi beim Wachsen zusehen. Sie wachsen pro Tag bis zu drei Zentimeter. Mit einem Gewicht von derzeit rund acht Kilogramm müssen sie aber noch ordentlich Gräser, Körner, Insekten und Blätter fressen, um die Körperdimensionen ihrer Eltern zu erreichen. Die Männchen des Nordafrikanischen Rothalsstraußes können bis zu 150 Kilogramm wiegen", informierte Folko Balfanz, zoologischer Abteilungsleiter im Tiergarten.

Bei der Aufzucht kümmern sich beide Elterntiere um ihren Nachwuchs. © DANIEL ZUPANC

Die Tiere erreichen beim Laufen Geschwindigkeiten von mehr als 70 km/h. Die Eier des Nordafrikanischen Rothalsstraußes sind zwar die größten Vogeleier der Welt, im Verhältnis zur Körpergröße des Weibchens jedoch die kleinsten aller Vögel.