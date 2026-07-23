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Hält ein Löffel den Sekt wirklich länger prickelnd? Das steckt hinter dem Mythos

Eine gekühlte Sektflasche im Eiskübel neben zwei gefüllten Sektgläsern auf einem Tablett.
© Getty Images/Westend61
Ein Silberlöffel im Flaschenhals soll geöffneten Sekt länger prickelnd halten. Doch was ist wirklich dran an dem beliebten Haushaltstrick? Die Antwort dürfte viele überraschen.
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Fast jeder hat den Tipp schon einmal gehört: Ein Silberlöffel im Flaschenhals soll verhindern, dass geöffneter Sekt schal wird. Der Trick wird seit Generationen weitergegeben und gilt für viele als Geheimwaffe gegen schwindende Kohlensäure. Doch wissenschaftlich betrachtet sieht die Sache anders aus.

Warum Sekt überhaupt schal wird

Sobald eine Sektflasche geöffnet wird, entweicht der Überdruck aus der Flasche. Dadurch kann sich das im Getränk gelöste Kohlendioxid (CO₂) nach und nach verflüchtigen. Das Ergebnis: Der Sekt verliert seine feinen Perlen und schmeckt zunehmend schal. Wie schnell das passiert, hängt unter anderem von der Temperatur ab. In kalten Flüssigkeiten bleibt Kohlendioxid besser gelöst als in warmen. Deshalb bleibt gut gekühlter Sekt grundsätzlich länger spritzig.

Funktioniert der Löffel-Trick?

Champagner wird in Gläser gegossen, daneben ein Schokoladen-Cupcake auf dunklem Tisch.
Close-up of pouring champagne in a glasses over black table with cup cake. Serving drinks for new years party. © Getty Images

Die kurze Antwort lautet: eher nicht. Zwar gibt es die Theorie, dass ein Silberlöffel etwas Wärme aus dem Flaschenhals ableitet und dadurch das Entweichen der Kohlensäure leicht verlangsamen könnte. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass dieser Effekt nur äußerst gering ausfällt. Ein weiterer Punkt: Der Löffel müsste die Flüssigkeit tatsächlich berühren. Einfach einen Löffel in den Flaschenhals zu stecken, wie es häufig gemacht wird, bringt praktisch keinen messbaren Vorteil. Außerdem gilt der mögliche Effekt ausschließlich für echtes Silber. Löffel aus Edelstahl oder Kunststoff besitzen diese wärmeleitenden Eigenschaften nicht.

Was wirklich hilft

Wer seinen Sekt möglichst lange frisch halten möchte, sollte auf bewährte Methoden setzen:

  • Einen speziellen Sektverschluss verwenden: Er sorgt dafür, dass ein Teil des Drucks in der Flasche erhalten bleibt und verlangsamt so das Entweichen der Kohlensäure.
  • Die Flasche sofort wieder kühlen: Niedrige Temperaturen helfen dabei, das Kohlendioxid länger im Getränk zu halten. Am effektivsten ist die Kombination aus Kühlung und einem passenden Verschluss.

Der berühmte Löffel im Flaschenhals gehört eher in die Kategorie Küchenmythos. Selbst wenn ein echter Silberlöffel theoretisch einen minimalen Effekt haben kann, ist dieser so gering, dass er im Alltag kaum ins Gewicht fällt. Wer seinen Sekt auch am nächsten Tag noch genießen möchte, fährt mit einem guten Sektverschluss und einer kühlen Lagerung deutlich besser.

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