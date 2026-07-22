Diese Wiener Lokale fühlen sich an wie Urlaub

Wer im Sommer nicht verreisen kann, findet auch in Wien traumhafte Orte mit echtem Urlaubsflair. Wir zeigen die schönsten Lokale für den perfekten Kurzurlaub.

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Weiße Liegestühle, Sand unter den Füßen, Cocktails in der Hand und Sonnenuntergänge am Wasser: Für echtes Urlaubsgefühl müssen Sie Wien im Sommer nicht verlassen. Diese Lokale sorgen für Beach-Club-Atmosphäre, mediterranes Flair und entspannte Sommerabende.

Herrmanns Strandbar: Riviera-Feeling am Donaukanal

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Wer nach einer kleinen Auszeit mitten in der Stadt sucht, ist bei der Herrmanns Strandbar genau richtig. Direkt an der Urania erwarten Besucher:innen Sandstrand, Liegestühle, Hängematten und kühle Drinks.

Badeschiff: Pool statt Meer

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Das Badeschiff gehört längst zu den Sommerklassikern Wiens. Der schwimmende Pool sorgt an heißen Tagen für Abkühlung, während auf dem Oberdeck Cocktails und entspannte Musik echtes Beachclub-Feeling aufkommen lassen.

Motto am Fluss: Sommer mit Aussicht

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Direkt bei der Anlegestelle des Twin City Liners zählt das Motto am Fluss zu den begehrtesten Sommer-Locations der Stadt. Die große Terrasse mit Blick aufs Wasser ist besonders in den Abendstunden ein beliebter Treffpunkt für alle, die den Tag bei gutem Essen und einem Glas Wein ausklingen lassen möchten.

NENI am Wasser & Casa Schuk: Kulinarische Weltreise

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Mit mediterraner Leichtigkeit empfängt das NENI am Wasser seine Gäste. Israelische Küche, Fischgerichte, Gemüse vom Grill, Cocktails und regelmäßige DJ-Sets sorgen für Urlaubsstimmung.

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Direkt daneben bringt Casa Schuk mexikanisches Beach-Bar-Flair nach Wien. Kreative Tacos, Margaritas und sommerliche Drinks machen das Lokal zum perfekten Stopp für laue Sommerabende.

Copa Beach: Wiens eigene Strandpromenade

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Sandstrand, Palmen, Liegestühle und glitzerndes Wasser: Der Copa Beach auf der Donauinsel fühlt sich fast wie ein Kurzurlaub am Meer an. Zahlreiche Beachbars servieren Cocktails und Snacks, während Ibiza-Sounds für die passende Stimmung sorgen. Wer aktiv werden möchte, kann sich außerdem beim Stand-up-Paddling versuchen.

Palais Freiluft: Sommergarten mit Festival-Flair

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Im Garten des Palais Auersperg entsteht jeden Sommer eine grüne Oase mitten in der Stadt. Palais Freiluft verbindet Streetfood, Kunst, Musik und Kultur mit Yoga, Salsa-Abenden, Workshops, Pop-up-Märkten und Daytime-Partys. Wer entspanntes Festivalfeeling sucht, wird hier fündig.

Salettl im Alten AKH: Sommeroase im Grünen

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Der Campus des Alten AKH zählt zu den schönsten Parkanlagen Wiens. Besonders beliebt ist das Salettl, das mit Sandstrand, Cocktails, Burgern und frischen Salaten echtes Sommerfeeling versprüht. Zwischen schattigen Bäumen lässt sich hier wunderbar abschalten.

Zahel: Heurigenidylle im 23. Bezirk

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Wer lieber Weinberge statt Strand genießt, sollte dem Zahel Heurigen einen Besuch abstatten. Im wunderschönen Gastgarten werden saisonale Gerichte (auch vegan) und ausgezeichnete Weine serviert. Perfekt für einen entspannten Sommerabend, allerdings bleibt der Heurige sonntags geschlossen.

Otto & Camillo: Café mit Ausblick

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Auf dem historischen Otto-Wagner-Areal hat mit Otto & Camillo ein charmantes Pop-up-Café eröffnet. Kaffee, hausgemachte Kuchen, Snacks und kühle Drinks machen den Pavillon zu einem entspannten Ausflugsziel. Die besondere Architektur und die ruhige Lage sorgen fast automatisch für Urlaubsstimmung.

Wieninger am Nussberg: Urlaub über den Dächern Wiens

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Der Wieninger am Nussberg ist einer der schönsten Orte für laue Sommerabende. Zwischen Weinreben sitzen Gäste auf kleinen Terrassen hoch über Wien und genießen einen einzigartigen Blick über die Stadt. Dazu gibt es Wiener Weine, klassische Heurigenschmankerl und hausgemachte Mehlspeisen. Kaum ein Ort vermittelt das Gefühl, dem Alltag entflohen zu sein, so sehr wie dieser.