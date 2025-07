Fußball trifft Hip-Hop: Snoop Dogg steigt als Investor bei Swansea ein

Der US-Rapper Snoop Dogg steigt als Miteigentümer und Investor beim walisischen Fußballclub Swansea City ein. Der 53-Jährige werde Minderheitsgesellschafter, teilte der Verein mit, ohne eine Summe für die Transaktion zu nennen. Snoop Dogg hatte am vergangenen Samstag überraschend das Heimtrikot von Swansea für die neue Saison präsentiert. "Meine Liebe für den Fußball ist wohlbekannt", sagte er in der Mitteilung des Clubs, der in der zweithöchsten englischen Liga spielt.

Die Geschichte des Vereins und die Umgebung hätten ihn beeindruckt, erklärte Snoop Dogg. "Das ist eine stolze Arbeiterstadt", sagte er und bezog dies auch auf den Verein. "Ich werde alles tun, um dem Club zu helfen." Dessen Außenseiterrolle gefalle ihm. Zu den Miteigentümern des Clubs zählt auch der kroatische Fußballstar Luka Modric (39), der zuletzt von Real Madrid zu AC Milan gewechselt ist. Swansea City war im vorigen Jahr von zwei US-Geschäftsleuten übernommen worden.