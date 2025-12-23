Alles zu oe24VIP
Crystal Palace
© APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Im Elfmeterschießen

Viertelfinalout von Crystal Palace im Liga-Cup gegen Arsenal

23.12.25, 23:45
Teilen

Entscheidung nach 1:1 im Elfmeterschießen

London. Crystal Palace ist am Mittwoch im Viertelfinale des englischen Fußball-Liga-Cups ausgeschieden. Die Truppe des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner unterlag auswärts in einem Londoner Duell bei Premier-League-Tabellenführer Arsenal in dramatischer Manier im Elfmeterschießen erst mit dem 16. Strafstoß, alle 15 davor waren verwandelt worden. Nach regulärer Spielzeit war es 1:1 gestanden. Tragische Figur war Maxence Lacroix mit einem Eigentor und dem verschossenen Elfer.

Goalie Walter Benitez hatte Crystal Palace mit starken Paraden lange Zeit die Null gehalten, nach einem Eckball und einem Gestocher musste er sich gegen Teamkollege Lacroix aber dann doch geschlagen geben. Doch Marc Guehi reagierte in der 95. Minute blitzschnell, brachte mit dem Ausgleich die Gäste ins Spiel zurück. In der zwölften Minute der Nachspielzeit rettete Benitez die Seinen ins direkt anschließende Elferschießen. Hier legte Arsenal immer vor, fast alle Versuche wurden sehr sicher verwertet, ehe der Franzose Lacroix an Arsenal-Goalie Kepa Arrizabalaga scheiterte.

